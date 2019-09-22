برشلونة يسقط امام غرناطة في “الليغا”

مدريد – تأكدت الانطلاقة السيئة لفريق برشلونة في الدوري الاسباني لكرة القدم، بعد خسارته الثانية في 5 مباريات أمام مضيفه غرناطة 0-2 السبت بالاندلس، في مباراة خاض فيها النجم الارجنتيني ليونيل ميسي شوطا واحدا.

وتخلف برشلونة باكرا بعد خطأ دفاعي من جونيور فيربو بهدف النيجيري رامون عزيز الذي تابع برأسه في المرمى الخالي كرة عرضية ساقطة فوق الحارس الالماني مارك-اندريه تير-شتيغن في الدقيقة (2)، ثم حصل المضيف على ركلة جزاء، ترجمها ألفارو فاديو بنجاح عند الدقيقة (66).

وبعد سقوطه افتتاحا على ارض اتلتيك بيلباو، ثم تعادله مع أوساسونا في المرحلة الثالثة، خسر برشلونة نقطته الثامنة على ارض غرناطة الصاعد من الدرجة الثانية والذي حقق فوزه الثالث تواليا، وتصدر الترتيب مؤقتا بفارق الاهداف عن كل من اشبيلية الذي يستقبل ريال مدريد الاحد في مباراة قمة، وأتلتيكو مدريد.

ولا يقتصر تراجع برشلونة على الساحة المحلية، فقد نجا من الخسارة أمام بروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع، حيث كان الفريق الالماني الطرف الافضل وأهدر ركلة جزاء.

وبدا برشلونة شبحا للفريق الذي هيمن على الليغا في الموسم الماضي، وعاجزا على ملعب الفريق الصاعد من الدرجة الثانية “نويفو لوس كارمينيس”، وهذه اول مرة منذ ايار (مايو) 2009، يتلقى برشلونة هدفين أو أكثر في أربع مباريات متتالية من الدوري. (أ ف ب)