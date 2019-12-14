برشلونة يسقط بفخ التعادل أمام سوسييداد

سقط برشلونة حامل اللقب بفخ التعادل على أرض ريال سوسييداد 2-2، السبت، في المرحلة 17 من الدوري الاسباني لكرة القدم، فاتحا الباب أمام غريمه ريال مدريد للانفراد بالصدارة بحال فوزه الأحد على أرض فالنسيا.

ولم يقدم برشلونة مباراة مقنعة، فقلب تأخره أولا قبل أن يرضخ لمعادلة الفريق الباسكي الذي كان قريبا من تكبيد الفريق الكاتالوني خسارته الرابعة هذا الموسم.

رفع برشلونة العاجز عن تحقيق فوزه الخامس تواليا، رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة الأربعاء المقبل في قمة “كلاسيكو” الدوري والمؤجلة من المرحلة العاشرة بسبب الأحداث الأخيرة في اقليم كاتالونيا.

حصل الضيوف على ركلة جزاء بعد عملية شد من قبل لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس على المدافع دييغو ليورنتي، ترجمها ميكل اويارسابال عكس اتجاه الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (12).

برشلونة أن يعادل عبر مهاجمه الأوروغوياي لويس سواريز، لكن تسديدته البعيدة صدها الحارس اليكس ريميرو (15).

عادل برشلونة من هجمة مرتدة وتمريرة لسواريز وصلت إلى الفرنسي أنطوان غريزمان، لعبها ساقطة إلى يسار الحارس مسجلا سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم (38).

ومنح سواريز التقدم لبرشلونة للمرة الأولى مستفيدا من تمريرة من الارجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم تابعها في المرمى الخالي (49).

لكن سوسييداد عادل عبر السويدي الشاب الكسندر ايزاك بعد عرضية لاقى تير شتيغن صعوبة بإبعادها، فتهادت أمام ايزاك تابعها سهلة في المرمى (62). – سكاي نيوز