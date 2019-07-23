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برشلونة يسقط في اختبار تشيلسي بكأس راكوتين الودية

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد – سقط فريق برشلونة الإسباني أمام فريق تشيلسي الإنجليزي بنتيجة (1-2) في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، والتي جمعتهما على ملعب “سايتاما 2002″، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس راكوتين المقامة في “طوكيو” اليابان.

ويُعد الفوز هو الاول في مسيرة فرانك لامبارد مع “البلوز”، وذلك بعدما خلف المدرب الايطالي ماوريتسيو ساري، الذي عاد للتدريب مؤخراً في إيطاليا من بوابة يوفنتوس.

وافتتح تامي أبراهام التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 34، قبل أن يضيف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 81، قبل أن يُقلّص الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش النتيجة للنادي الكتالوني في الدقيقة 90.

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