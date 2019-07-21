برشلونة يصل اليابان للمشاركة في كأس راكوتين الودية

طوكيو – وصل فريق برشلونة اليوم الأحد إلى اليابان، من أجل خوض أول ودياته في فترة الاستعداد للموسم الجديد، في إطار كأس راكوتين الودية، حيث وصل “البلاوغرانا” إلى مطار “هانيدا” بالعاصمة طوكيو، وحظى باستقبال حشد من المشجعين اليابانيين الذين حاولوا التقاط صور مع اللاعبين.

ومن المقرر أن يجري برشلونة تحت قيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي، جلسة مران في طوكيو يوم غد الاثنين، قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي على ملعب “سايتاما”، الثلاثاء.

وسيواجه برشلونة السبت فريق فيسيل المحلي في مدينة كوبي، ما سيسمح للإسباني أندريس إنييستا بلقاء زملائه في النادي الكتالوني، وسيشارك غريزمان ودي يونج إلى جانب الياباني الواعد هيروكي آبي للمرة الأولى مع برشلونة.

وتضم قائمة برشلونة 17 لاعبا من الفريق الأول، هم: تير شتيجن ونيتو وسيميدو وبيكيه ولينجليه وجوردي ألبا وأومتيتي وتوديبو وسيرجي روبرتو وراكيتيتش وبوسكيتس وألينا ودي يونج ورافينيا وديمبيلي ومالكوم وغريزمان.

ويغيب عن القائمة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي كوتينيو والأوروغوياني لويس سواريز، الذين حصلوا على تصاريح بتمديد عطلتهم بعد مشاركتهم في بطولة “كوبا أميركا” لعام 2019 في البرازيل. (إفي)