برشلونة يضع آماله على ميسي ويُشرك “لؤلوة” لاماسيا في تدريباته

برشلونة – أجرى فريق برشلونة الاسباني حصة تدريبية صباح اليوم الأربعاء، على أن يخوض مرانا مسائيا، في الوقت الذي يأمل فيه الفريق في تعافي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل تام من إصابته، ودخوله في قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لخوض مباراة الأحد المقبل أمام ريال بيتيس.

وفي ظل غياب مهاجمي الفريق الكتالوني، بسبب إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي والاوروغوياني لويس سواريز، وعدم وضوح موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أشرك المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي “لؤلوة” لاماسيا، الموهوب أنسو فاتي (16 عاما)، في المران الصباحي.

يشار إلى أن عقد المهاجم الشاب فاتي – الذي تمتد أصوله إلى دولة غينيا بيساو – قد تم تجديده مؤخرا مع فريق برشلونة حتى العام 2022. (إفي)