برشلونة يضم غريزمان رسميا

برشلونة – أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة أن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان انضم إلى صفوفه بموجب عقد حتى العام 2024 بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو والذي اعتبره نادي العاصمة غير كاف.

وكتب برشلونة في بيان “اللاعب سيوقع عقدا مع ناديه الجديد للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 حزيران/يونيو 2024 مع بند جزائي قيمته 800 مليون يورو”، ورد أتلتيكو مدريد ببيان أعلن من خلاله بدء “الاجراءات” للدفاع عن “مصالحه” معتبرا أن غريزمان فسخ عقده بطريقة “أحادية”.

