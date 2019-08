برشلونة يعتذر لريال بيتيس بسبب تغريدة

مدن – قدم نادي برشلونة إعتذاره من نادي ريال بيتيس بعد أن نشر تغريدة للاعبه الجديد القادم من بيتيس جونيور فيربو وهو يرفع أصابعه الخمسة في إشارة إلى خسارة فريقه السابق بنتيجة 5-2 أمام البلاوغرانا.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على بيتيس بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين أمس الأحد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني على ملعب كامب نو.

ونشر النادي الكتالوني تغريدة أخرى قال فيها: “نرغب في تقديم اعتذار صادق لريال بيتيس ومشجعيه بخصوص هذه التغريدة المرسلة مساء أمس، لم يكن المقصود منها عدم الاحترام، لكننا كنا مخطئين في نشره الليلة الماضية والتي كانت خاصة جدًا لجونيور”.

. @FCBarcelona wish to sincerely apologise for any offence caused to Real Betis and their supporters regarding a tweet sent out on Sunday evening. No disrespect was intended, but we were wrong to publish it on a night that was very special for Junior.https://t.co/JyvRDw7cuQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2019