آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عالميةكرة القدم

برشلونة يعتذر لريال بيتيس بسبب تغريدة

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدن – قدم نادي برشلونة إعتذاره من نادي ريال بيتيس بعد أن نشر تغريدة للاعبه الجديد القادم من بيتيس جونيور فيربو وهو يرفع أصابعه الخمسة في إشارة إلى خسارة فريقه السابق بنتيجة 5-2 أمام البلاوغرانا.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على بيتيس بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين أمس الأحد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني على ملعب كامب نو.

ونشر النادي الكتالوني تغريدة أخرى قال فيها: “نرغب في تقديم اعتذار صادق لريال بيتيس ومشجعيه بخصوص هذه التغريدة المرسلة مساء أمس، لم يكن المقصود منها عدم الاحترام، لكننا كنا مخطئين في نشره الليلة الماضية والتي كانت خاصة جدًا لجونيور”.

مقالات ذات صلة

منتخب كرة الشباب يواجه العراق في بطولة غرب آسيا

منذ 23 دقيقة

منتخب الكرة يصل ماليزيا ويباشر تدريباته غدا

منذ 37 دقيقة

ريال مدريد يعلن إصابة خاميس في ربلة الساق

منذ 49 دقيقة

مونديال 2006: محكمة ألمانية تمهد الطريق أمام محاكمة مسؤولين سابقين

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock