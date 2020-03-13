برشلونة يعلق مرانه حتى إشعار آخر

برشلونة – أعلن نادي برشلونة الإسباني تعليق نشاطه بناء على توصيات طبية، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وفي رسلة مقتضبة صدرت الجمعة، أوضح النادي الكتالوني أنه “في ظل الوضع الصحي الراهن وبناء على توصيات الفريق الطبي بالنادي، تقرر تعليق كافة أنشطة الفريق الأول حتى إشعار آخر”.

ولم يكن البرسا قد وضع جدولا أبعد من التدريبات التي كانت مقررة اليوم ولم تقام في النهاية، لكن في ظل الوضع الراهن وفي سبيل احتواء انتشار الفيروس، تقرر في النهاية تعليق كافة الأنشطة الرياضية.

كما علم البرسا اليوم بشأن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإلغاء مباراة الفريق التي كانت مقررة الأربعاء أمام نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي التشامبونز ليج.

وكان البرسا يستعد هذا الأسبوع لمواجهة مايوركا للدفاع عن صدارته لليجا، لكن هذه المباراة تأجلت هي الأخرى في إطار قرار تعليق منافسات دوري الدرجة الأولى والثانية الإسباني بسبب فيروس كورونا المستجد. – (إفي)