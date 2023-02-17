برشلونة يعلن إصابة بيدري ويحدد مدة الغياب المتوقع

أكّد نادي برشلونة الإسباني الجمعة إصابة لاعبه الشاب بيدري بإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الايمن، فيما أشارت تقارير محلية الى غيابه ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وتعرّض لاعب الوسط المتألق للإصابة خلال التعادل مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-2) خلال ذهاب الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” الخميس، واستُبدل في أواخر الشوط الاول.

وبعد اعلان إصابته عقب المباراة، أكد النادي الكتالوني في بيان آخر أن الفحوص التي خضع لها الجمعة أظهرت إصابة في “العضلة المستقيمة في فخذه الأيمن”، مضيفا “سيغيب عن التشكيلة حتى تعافيه”.

وتشكل هذه الإصابة انتكاسة للاعب الذي “كان في فورمة مذهلة مؤخرا ولعب دورا أساسيا في سلسلة المباريات من دون هزيمة” التي وصل عددها إلى 17، بحسب بيان برشلونة.

وأشارت عدة صحف، بينها سبورت الكتالونية وأس المدريدية، الى أن “الفتى الذهبي” سيغيب ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

فبالإضافة الى غيابه عن المباراة في الدوري ضد قادش الأحد، لن يشارك أمام يونايتد إيابا الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد، علما ان الشاب الآخر غافي سيغيب للإيقاف مما قد يشكل ضربة لبرشلونة في مشواره القاري.

ومن المتوقع أن يغيب أيضا عن مباريات ألميريا في الليغا وثم ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس ضد الغريم ريال مدريد في الثاني من مارس المقبل وفالنسيا في الدوري وترقب حالته لمباراة أتلتيك بلباو.

وفي حال تأهل برشلونة الى ثمن نهائي يوروبا ليغ قد يغيب عن مواجهتي هذا الدور في 9 و16 مارس.

ويقدّم بيدري (20 عاما) مستويات مميزة بعد أن سجل ستة أهداف في الدوري هذا الموسم، بينها 3 في آخر خمس مباريات.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد.