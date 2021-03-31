برشلونة يعود إلى التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة بلد الوليد

برشلونة – استأنف نادي برشلونة التدريبات الجماعية الثلاثاء، بعد حصول اللاعبين على راحة الاثنين، وذلك استعدادا للعودة لأجواء الليجا بمواجهة بلد الوليد في الجولة الـ29 يوم الاثنين المقبل على ملعب (الكامب نو).

وكان الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، قد منح لاعبيه راحة لمدة 4 أيام الأسبوع الماضي بسبب التوقف الدولي ومباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

واستمر غياب اللاعبين الدوليين عن مران اليوم الذي أقيم بمدينة (جوان جامبر) الرياضية، حيث أسرف كومان على المران الذي شارك فيه لابي الفريق الأول المتاحين، بالإضافة لثلاثي الفريق الرديف إينياكي بينيا وأرناو تيناس والواعد يايكس موريبا.

وسيواصل البلاوجرانا تدريباته صباح الأربعاء في غياب اللاعبين الدوليين أيضا.

وسيعود البرسا لأجواء المنافسة المحلية عندما يستقبل بلد الوليد في ختام الجولة الـ29 على ملعب (الكامب نو)، والتي سيسعى خلالها لحصد النقاط الثلاث للاستمرار في صراع الصدارة الثلاثي مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف الأتلتي، المتصدر، ونقطتين أمام الغريم التقليدي الريال. (إفي)