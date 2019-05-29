برشلونة يفاوض نيمار من أجل العودة

أبوظبي– بدأت إدارة فريق برشلونة الإسباني التفاوض مع لاعب باريس جرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل عودته إلى أسوار “الكامب نو”، حسب وسائل إعلام إسبانية.

وبحسب إذاعة “RAC1″، فإن المفاوضات بين الناديين لا تزال في مرحلة مُبكرة للغاية، لكنها ستشمل الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سيكون ضمن الصفقة.

وأضاف التقرير أن “برشلونة يعلم بأن العملية ستكون مُعقدة للغاية، وأن إدارة سان جرمان ستضع الكثير من العقبات، لكنه واثق من قدرته على إحراز تقدم في المفاوضات”.

وقبل أيام، قالت صحيفة “سبورت” الشهيرة إن نيمار “يحزم حقائبه” من أجل مغادرة الفريق الباريسي، مشيرة إلى أن كل المعطيات تؤكد عودته إلى “الليغا”.

وارتبط اسم نيمار كثيرا، خلال الأشهر الماضية، بفريق ريال مدريد الإسباني، الغريم الأزلي للنادي الكتالوني، الذي يسعى لتنفيذ تغييرات جذرية تعيده إلى الواجهة، بعد إخفاقه في بطولات الموسم الحالي.

لكن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، نفى في مقابلة له مع إذاعة إسبانية هذه الأنباء، قائلا “لم أتحدث مع نيمار ولا مع مدرب الفريق زين دين زيدان”.

وكان نيمار غادر برشلونة في اتجاه باريس سان جرمان عام 2017، مقابل صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو، جعلت منه، وإلى الآن، أغلى لاعب في العالم، لكنه أخفق في التتويج مع الفريق الفرنسي بأي إنجاز أوروبي. سكاي نيوز