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برشلونة يفتتح ملعب يوهان كرويف أغسطس المقبل

منذ 3 ساعات

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برشلونة –أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه سيفتتح ملعب يوهان كرويف بمدينة جوان جامبر الرياضية يوم 27  (آب) أغسطس المقبل، وسيكشف النقاب قبل ذلك بيوم عن تمثال الأسطورة الهولندي الراحل.

وكشف النادي الكتالوني في بيانه أن الملعب الجديد سيكون أول ملامح مشروع (فضاء برشلونة) الجديد، الذي يقتضي بإعادة تصميم المنطقة المحيطة بملعب (الكامب نو).

وسيتم الافتتاح الساعة 19.00 (ت م)، وسيتضمن العديد من الأنشطة في محيط الملعب الجديد، بالإضافة لمباراة بين فريقي برشلونة وأياكس للشباب دون 19 عاما.

كما كشف النادي عن المرحلة الجديدة التي ستشهدها قناة النادي (Barca TV)، بإضافة التقنية عالية الوضوح (HD) من داخل الاستوديوهات الجديدة (Barca Studios).

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