برشلونة يفتتح ملعب يوهان كرويف أغسطس المقبل

برشلونة –أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه سيفتتح ملعب يوهان كرويف بمدينة جوان جامبر الرياضية يوم 27 (آب) أغسطس المقبل، وسيكشف النقاب قبل ذلك بيوم عن تمثال الأسطورة الهولندي الراحل.

وكشف النادي الكتالوني في بيانه أن الملعب الجديد سيكون أول ملامح مشروع (فضاء برشلونة) الجديد، الذي يقتضي بإعادة تصميم المنطقة المحيطة بملعب (الكامب نو).

وسيتم الافتتاح الساعة 19.00 (ت م)، وسيتضمن العديد من الأنشطة في محيط الملعب الجديد، بالإضافة لمباراة بين فريقي برشلونة وأياكس للشباب دون 19 عاما.

Comenzaron los trabajos de cambio de césped del Johan Cruyff Arena de cara a una nueva temporada del #Ajax. pic.twitter.com/kDsJnUPgsN — Leandro Gastón Pachielat (@Lean_Pachi6) July 10, 2019

كما كشف النادي عن المرحلة الجديدة التي ستشهدها قناة النادي (Barca TV)، بإضافة التقنية عالية الوضوح (HD) من داخل الاستوديوهات الجديدة (Barca Studios).