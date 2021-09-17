برشلونة يقر موازنة الموسم الجديد بإجمالي 765 مليون يورو

برشلونة – أقر برشلونة في اجتماع لمجلس إدارته اليوم الخميس موازنة بقيمة 765 مليون يورو لموسم 2021-2022 وأكد أن دورة 2020-2021 ستختتم بخسائر تبلغ 481 مليون يورو.

واتفق المجلس على قيام المدير العام للنادي فيران ريفيرتير في السادس من أكتوبر/تشرين أول المقبل بتقديم النتائج المفصلة لمعرفة الوضع الفعلي لبرشلونة وستعقد الجمعية العامة للمساهمين في منتصف اكتوبر.

ولم يحدد موعدا معينا لاجتماع الجمعية لعدم معرفة المواعيد التي ستحددها الليجا لمباراة برشلونة وفالنسيا على ملعب كامب نو في الجولة التاسعة.

وستحسم الجمعية إقرار حسابات موسم 2020-2021 من عدمه وكذلك ميزانية موسم 2021-2022.

واتفق مجلس إدارة برشلونة أيضا على عزمه خلال انعقاد الجمعية المقبلة على تقديم اقتراح لتعديل النظام الأساسي في جوانب مختلفة ويبرز بينها احتمال تسجيل الشريك عن بعد لتقليل الولايات المقبلة إلى خمسة أعوام.

وبحث اجتماع مجلس الإدارة خلال الإجتماع الوضع الرياضي بعد الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام بايرن ميونخ وتناول شكوك بعض أعضاء مجلس الإدارة حول استمرارية المدرب رونالد كويمان.

وفي النهاية، لم يكن هناك جديد وسيستمر المدرب الهولندي في قيادة الفريق. -(إفي)