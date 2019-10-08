برشلونة – لم تستمر رحلة فيكتور فالديز، أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ نادي برشلونة، كمدرب لفريق الشباب بالنادي الكتالوني سوى شهرين ونصف، وذلك بعدما تمت إقالته من منصبه.

وسيخلف فالديز في هذا المنصب فرانك أرتيجا، المدرب الحالي لفريق الناشئين (ب) والذي تولى مسؤوليات عدة في أكاديمية (لا ماسيا) للناشئين منذ عام 2010.

❌ Las razones que han llevado al Barça a prescindir de Víctor Valdés 🔵🔴 🗣️ @martinezferran, periodista de @mundodeportivo, lo explica en @partidazocope 😱 "El viernes Valdés y Kluivert tuvieron una fuerte discusión y casi los tienen que separar" 👇https://t.co/1shzbJDfEc — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 8, 2019

وكانت الخلافات في الرأي بين الحارس الأسبق للبرسا والمسؤولين عن الكرة بقطاع الناشئين -وخاصة باتريك كلويفرت مدير قطاع الناشئين، والذي دخل معه في نقاش حاد يوم الجمعة الماضي- هي سبب صدور هذا القرار.

ولم يقُد فالديز فريق الناشئين خلال مواجهة خيمناستيك دي تاراجونا يوم السبت الماضي. (إفي)