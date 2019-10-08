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برشلونة يُقيل فيكتور فالديز من تدريب فريق الناشئين

منذ 3 ساعات

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برشلونة – لم تستمر رحلة فيكتور فالديز، أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ نادي برشلونة، كمدرب لفريق الشباب بالنادي الكتالوني سوى شهرين ونصف، وذلك بعدما تمت إقالته من منصبه.

وسيخلف فالديز في هذا المنصب فرانك أرتيجا، المدرب الحالي لفريق الناشئين (ب) والذي تولى مسؤوليات عدة في أكاديمية (لا ماسيا) للناشئين منذ عام 2010.

وكانت الخلافات في الرأي بين الحارس الأسبق للبرسا والمسؤولين عن الكرة بقطاع الناشئين -وخاصة باتريك كلويفرت مدير قطاع الناشئين، والذي دخل معه في نقاش حاد يوم الجمعة الماضي- هي سبب صدور هذا القرار.

ولم يقُد فالديز فريق الناشئين خلال مواجهة خيمناستيك دي تاراجونا يوم السبت الماضي. (إفي)

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