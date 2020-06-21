برشلونة يكشف طبيعة إصابة لاعبه الهولندي دي يونج

برشلونة – أعلن برشلونة الأحد أن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج يعاني من إصابة في العضلة النعلية بالساق اليمنى.

وكان دي يونج قد أجرى الخميس الماضي مرانا خاصا بسبب تقلص في ربلة ساقه اليمنى وغاب عن مباراة البرسا أمام إشبيلية الجمعة، وبعد حصول الفريق على راحة السبت، عاد للتدريبات اليوم بدون دي يونج الذي خضع لفحوصات حددت إصابته.

❗COMUNICADO MÉDICO | En el seguimiento clínico de @DeJongFrenkie21 se ha detectado una lesión en el sóleo de la pierna derecha 🔗https://t.co/dX2QmJUphl pic.twitter.com/ist5GYWNZp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 21, 2020

ولم يحدد برشلونة المدة التي سيحتاجها دي يونج للتعافي، موضحا أن الأمر سيتوقف على مدى تطور حالته. (إفي)