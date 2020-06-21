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برشلونة يكشف طبيعة إصابة لاعبه الهولندي دي يونج

منذ 33 دقيقة

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برشلونة – أعلن برشلونة الأحد أن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج يعاني من إصابة في العضلة النعلية بالساق اليمنى.

وكان دي يونج قد أجرى الخميس الماضي مرانا خاصا بسبب تقلص في ربلة ساقه اليمنى وغاب عن مباراة البرسا أمام إشبيلية الجمعة، وبعد حصول الفريق على راحة السبت، عاد للتدريبات اليوم بدون دي يونج الذي خضع لفحوصات حددت إصابته.

ولم يحدد برشلونة المدة التي سيحتاجها دي يونج للتعافي، موضحا أن الأمر سيتوقف على مدى تطور حالته. (إفي)

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