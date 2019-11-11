برشلونة يلاقي أتلتيكو وريال مدريد يواجه فالنسيا

وكالات – أقيمت مساء الإثنين، قرعة بطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في السعودية، في كانون الثاني (يناير) المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 4 فرق وفقاً للنظام الجديد، حيث سيلعب برشلونة كبطل لليغا، وفالنسيا كبطل الكأس وأتلتيكو مدريد ثاني الدوري الإسباني، وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الفترة من 8 وحتى 12 كانون الثاني (يناير) المقبل.

#يحدث_الآن

بحضور سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تجرى الآن مراسم قرعة كأس السوبر الإسباني بمواجهات قويّة مرتقبة ستقام في عروس البحر الأحمر يناير المقبل.#السوبر_الإسباني_في_السعودية#جودة_الحياة pic.twitter.com/ECVNUqORV1 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 11, 2019

وشارك في سحب القرعة قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، ولاعب فالنسيا لويس غايا ولاعب برشلونة سيرجيو بوسكيتس وساؤول لاعب أتلتيكو مدريد.

وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بينما سيواجه ريال مدريد منافسه فالنسيا.

وفي حال نجح القطبين ريال مدريد وبرشلونة، في الفوز في نصف النهائي، سيكون النهائي كلاسيكو جديد ينتظره عشاق وجماهير الفريقين.

وسيواجه ريال مدريد فالنسيا يوم 8 كانون الثاني (يناير) المقبل ، وسيخوض برشلونة مواجهة أتلتيكو في اليوم الذي يليه، بينما المباراة النهائية ستقام يوم 12 من الشهر نفسه.