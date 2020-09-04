برشلونة يلجأ إلى تقرير التدقيق والمراجعة لإنكار الفساد في قضية “بارسا جيت”

برشلونة – أوضحت مصادر من نادي برشلونة لـ (إفي) أن “النادي يلجأ مجددا إلى تقرير شركة PriceWaterHouseCoopers (PWC) للمراجعة والتدقيق الدولية، والذي خلص إلى أنه لم يكن هناك فساد، وأنه لم يتم دفع أي رسوم إضافية مقابل الخدمة المتعاقد عليها” مع شركة (I3 Ventures).

وجاء ذلك بعد نشر صحيفة (إل موندو) الإسبانية الجمعة تقرير يفيد أن الشرطة الكتالونية (موسوس دي إسكوادرا) ترى أدلة على وجود فساد في القضية المعروفة باسم “بارسا جيت” وأن التعاقد مع شركة (I3 Ventures) تم بمقابل قد يكون أعلى من المعتاد.

وذكرت هذه المصادر أن الإجراء يخضع للسرية، وبالتالي “لم يتسن للنادي الوصول إلى التقرير الذي يتضمن هذه المعلومات، وبالتالي لا يمكنه إجراء أي تقييم” لما نُشر.

ومن ناحية أخرى، تؤكد المصادر أن “المراجعة خلصت إلى أن النادي لم يتعاقد على أي خدمة تهدف إلى التشهير أو التقليل من السمعة الطيبة للأشخاص أو المؤسسات، وأنه كان يتم إطلاع مجلس الإدارة على ما يحدث بشكل مستمر”.

يذكر أن صحيفة (إل موندو) نشرت الجمعة أن الشرطة الكتالونية ترى أن هناك أدلة فساد في قضية “بارسا جيت” وأن نادي برشلونة تعاقد مع شركة (I3 Ventures) لمتابعة ما يثار حول النادي على مواقع التواصل الاجتماعي “بمقابل قد يكون أعلى بست مرات من المعتاد”. –(إفي)