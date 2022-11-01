برشلونة ينافس استون فيلا على مهاجم فياريال

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو ان ​برشلونة​ الاسباني اتخذ أولى خطواته للتعاقد مع جناح فياريال السنغالي ​نيكولاس جاكسون​ من اجل تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة ولتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي ​عثمان ديمبلي​ .

واشارت الصحيفة الى ان رغبة البارسا في التعاقد مع السنغالي جاكسون البالغ 21 عامًا لما يتمتع به اللاعب من قدرات فنية عالية حيث يجيد اللعب في عدة مراكز داخل الملعب كما ان عقده ينتهي 30 حزيران/يونيو المقبل ويمكن ضمه مجانا .

واضافت ان برشلونة سيجد منافسة من ​استون فيلا​ الانكليزي الذي يرغب في ضم الدولي السنغالي.

واكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك ترحيب من السنغالي جاكسون بالانتقال لقلعة “كامب نو” في الموسم المقبل.