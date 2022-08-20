برشلونة ينتظر موافقة ديباي التخلي عن راتبه لنقله الى اليوفي

اشارت تقارير صحفية الى ان نادي ​برشلونة​ ينتظر تخلي لاعبه الهولندي ​ميمفيس ديباي​ عن راتبه المؤجل من الموسم الماضي والذي يبلغ 2 مليون يورو قبل الانتقال الى الدوري الايطالي لكرة القدم للعب مع نادي ​يوفنتوس​، حيث اكدت التقارير ان اللاعب بات على أعتاب الفريق الايطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولفتت التقارير الى ان ديباي سينتقل مجاناً من برشلونة الى يوفنتوس مقابل تخلي اللاعب عن راتبه الى جانب بعض المتغيرات في عقد اللاعب ​ميراليم بيانيتش​.

علماً ان أن ديباي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس على الشروط الشخصية لعقدهالذي سيستمر لمدة عامين يحصل من خلاله اللاعب على راتب سنوي يصل الى 7.5 مليون يورو.