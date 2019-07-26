برشلونة ينوي التخلي عن كوتينيو.. وأرسنال يبتهج باستعارة سيبايوس

مدن- تبدي إدارة نادي برشلونة استعدادها لبيع نجم المهاجم البرازيلي، فيليبي كوتينيو، لكنها لن ترضى بمقابل يقل عن 120 مليون يورو للاستغناء عن خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما كشفت أمس الجمعة صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

ولم يقدم اللاعب صاحب الـ27 عاما والذي انضم للبرسا في كانون الثاني (يناير) 2018 قادما من ليفربول الإنجليزي، الأداء المنتظر منه طوال الفترة الماضية، وتعرض للانتقاد في أكثر من مناسبة من جماهير البلاوغرانا خلال الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يرغب في استعادة الاستثمار الذي دفعه لشراء اللاعب الدولي البرازيلي، خصوصا وأنه كلف خزينة النادي الكاتالوني 135 مليون يورو.

وبلغت قيمة انتقال كوتينيو لبرشلونة قادما من “الريدز” 120 مليون يورو إضافة لـ40 مليون كمتغيرات، دفعت منها 15 مليون يورو حتى الآن.

وتعي إدارة النادي بطل إسبانيا أن هناك أندية قليلة قادرة على تحمل تكلفة الصفقة، مثل مانشستر يونايتد وسيتي وباريس سان جرمان.

ومايزال برشلونة ينتظر حسم مستقبل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب النادي السابق، والذي انتقل قبل موسمين لبي إس جي بعد اللجوء لدفع قيمة الشرط الجزائي القياسية والتي بلغت 222 مليون يورو.

وبحسب إدارة النادي الفرنسي، فإن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل عن صفوفه، لكن برشلونة لا يريد التدخل والتفاوض بشأن الصفقة إلا حال قام “بي إس جي” بعرضه في السوق.

أرسنال يستعير سيبايوس

أعلن نادي ريال مدريد أول من أمس الخميس توصله لاتفاق مع أرسنال الإنجليزي لإعارة لاعب وسطه، داني سيبايوس، لمدة موسم واحد ينتهي في حزيران (يونيو) 2020، وفقا لما نشره عبر موقعه الإلكتروني.

وبالمثل هنأ نادي أرسنال جماهيره عبر موقعه بضم سيبايوس، الذي سيرتدي القميص رقم 8 الخاص بآرون رامزي الذي انتقل لصفوف يوفنتوس.

وسيكون سيبايوس متاحا للمشاركة الأولى له مع “المدفعجية” بعد غد الأحد ضمن كأس الإمارات الودية.

وأشاد النادي الإنجليزي في بيانه بمشوار سيبايوس الذي لم يتخط عمره 22 عاما، مشيرا إلى أنه شارك كأساسي في 22 مباراة مع الريال بالليغا الموسم الماضي.

ونشر تصريحات مدربه الإسباني أوناي إيمري “نحن سعداء لانضمام داني إلينا، إنه لاعب موهوب ولديه قدرات فنية كبيرة”.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد أكدت أول من أمس أن عقد الإعارة لا يتضمن بندا للشراء، بطلب من سيبايوس.

وانتقل سيبايوس (22 عاما) لصفوف الفريق الملكي في صيف 2017 قادما من ريال بيتيس، ويمتد عقده مع ريال حتى صيف 2023.

وخاض لاعب الارتكاز الإسباني اجمالي 56 مباراة مع الريال سجل فيها هدفين وصنع خمسة أهداف.

ضم خاميس لأتلتيكو يتوقف على بيريز

أكد ميغيل أنخيل خيل مارين، العضو المنتدب لأتلتيكو مدريد أنه “سيكون من الجميل” أن يلعب الكولومبي خاميس رودريغيز لفريقه، ولكنه أشار إلى أن الأمر “يتوقف بشكل كبير على رئيس ريال مدريد” فلورنتينو بيريز.

ورد مارين في مقابلة تلفزيونية على سؤال حول ما إذا كان اللاعب الكولومبي سينضم لصفوف أتلتيكو هذا الموسم قائلا “لا استطيع التأكيد”.

وأضاف “أعرف أن الكثير من لاعبي أتلتيكو يريدونه. حتى أن بعض اللاعبين يعتقدون أن ما سيضيفه خاميس سيكون جيدا للفريق. وأعلم أن المدرب (دييغو سيميوني) معجب به، وأعلم أنه (اللاعب) لا يريد الاستمرار في ريال مدريد، وأعلم أن ريال مدريد لا يريد استمراره، ولكن يجب أن تحدث الكثير من الأمور لكي يحدث ذلك وإذا حدث فسيكون شيئا جميلا”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قريبا من اللعب للفريق، قال “لا أدري. يتوقف الامر على القيادات، على رئيس ريال مدريد”.

دي روسي يصل إلى الأرجنتين

وصل النجم الإيطالي دانييلي دي روسي إلى الأرجنتين أول من أمس الخميس للانضمام إلى فريق بوكا جونيورز بعد رحيله عن فريق روما.

وكان في استقبال الدولي الإيطالي (36 عاما) المئات من المعجبين وأنصار بوكا جونيورز في المطار تعبيرا عن فرحتهم بقدومه إلى الدوري الأرجنتيني.

وتوجه قائد روما السابق لإجراء الفحوصات الطبية بعد تحية الجماهير التي كانت في استقباله.

وتم تقديم اللاعب الدولي أمس الجمعة، بعد توقيع عقده، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المران الصباحي.

جدير بالذكر أن دي روسي فاز مع روما بكأس إيطاليا العامين 2007 و2008 وكأس السوبر الإيطالي العام 2007.

وخاض النجم الإيطالي 117 مباراة بقميص منتخب بلاده وتوج معه ببطولة كأس العالم العام 2006.

فيرمايلن إلى فيسل كوبي

أعلنت وسائل إعلام بلجيكية أمس الجمعة أن المدافع الدولي توماس فيرمايلن تعاقد مع فيسل كوبي الياباني لمدة عامين ونصف العام، بعد انتهاء عقده مع برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم.

وافادت صحيفة “هيت لايتست نيوز” أن مدافع برشلونة السابق الذي تحرر من عقده في الاول من تموز (يوليو) الحالي “اجتاز الفحص الطبي الروتيني” و”زار مركز التدريب” لفريقه المستقبلي الذي يحتل المركز 15 في الدوري.

وأضافت أن فريق فيسل كوبي سيعلن “قريبا” تعاقده رسميا مع فيرمايلن (33 عاما) بعد رفض الأخير عرض زميله السابق ومواطنه فنسان كومباني، الراحل عن مانشستر سيتي الانجليزي للعودة إلى أندرلخت وتسلم مهمة الاشراف عليه إلى جانب مهامه كلاعب.

وسيلعب فيرمايلن في الفريق الياباني الى جانب الاسبانيين لاعب الوسط أندريس إنييستا والمهاجم دافيد فيا والمهاجم الالماني لوكاس بودولسكي، علما ان النادي الياباني ضم قبل أيام قليلة المدافع الدولي اللبناني جوان الأومري.

ويحتل فيسيل كوبي المركز الخامس عشر في الدوري الراهن من اصل 18 ناديا، ويبتعد 3 نقاط عن منطقة الخطر بعد 20 مرحلة على بداية الدوري.

وخاض فيرمايلن الذي تدرج في أياكس امستردام الهولندي (2004-2009)، 74 مباراة دولية مع منتخب “الشياطين الحمر”، كما ارتدى قمصان العديد من الأندية بينها ارسنال الانجليزي (2009-2014) وبرشلونة (2014-2019) وروما الايطالي (2016-2017 على سبيل الاعارة).

بودبوز يعود إلى فرنسا

يعود لاعب الوسط الهجومي رياض بودبوز إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم من بوابة سانت إتيان الذي أعلن بأن الدولي الجزائري سيخضع الجمعة للفحص الطبي الروتيني قبل توقيع عقد انتقاله من ريال بيتيس الإسباني، أملا بأن يكون مع الفريق في اليوم التالي لبدء معسكر اعدادي في إنجلترا.

وقالت إدارة سانت إتيان أول من أمس الخميس لوكالة فرانس برس “نأمل بأن يكون مع مجموعة اللاعبين الذين ينتقلون السبت لخوض معسكر لأسبوع في إنجلترا، في ميدلزبره ثم نيوكاسل”.

وترك الجزائري البالغ من العمر 29 عاما الدوري الفرنسي في 2017 عندما انتقل من مونبلييه إلى ريال بيتيس الذي أعاره في كانون الثاني (يناير) الماضي لمواطنه سلتا فيغو.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن قيمة صفقة التعاقد مع بودبوز ستكون بين 3,5 و4 ملايين يورو بعقد لثلاثة مواسم.

ويأتي التعاقد المرتقب مع بودبوز الذي بدأ مسيرته الكروية في فرنسا حيث احترف مع سوشو (2004-2008 مع الفرق العمرية و2008-2013 مع الفريق الأول) ثم باستيا (2013-2015) ومونبلييه (2015-2017)، بعد رحيل المهاجم ريمي كابيلا إلى الدوري الروسي.

إشبيلية يقدم مدافعه الجديد كوندي

قدم إشبيلية الإسباني لكرة القدم أمس الجمعة رسميا لاعبه الجديد، المدافع الفرنسي الشاب جول كوندي، الذي وقع على عقد يربطه بالنادي الأندلسي حتى 2024.

وتقدر قيمة صفقة كوندي البالغ من العمر 20 عاما والقادم من صفوف بوردو بنحو 25 مليون يورو، ليعد أغلى مدافع في تاريخ النادي.

وصرح كوندي لدى تقديمه “لا أشعر بالضغط، أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا، نمتلك فريقا جيدا للمنافسة بشكل جيد على البطولات”.

وسبق للمدافع الفرنسي أن خاض 51 مباراة مع بوردو في الموسم الماضي.

سرقسطة يعلن انتقال سورو لريال مدريد

أعلن نادي ريال سرقسطة أمس الجمعة أنه توصل لاتفاق من أجل انتقال لاعبه ألبرتو سورو لريال مدريد، لكنه سيلعب الموسم المقبل بين صفوفه فريقه السابق معارا.

وبفضل أدائه المتميز بين صفوف الرديف في ريال سرقسطة الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني، تم استدعاء اللاعب صاحب العشرين عاما للفريق الأول الذي يدربه إيمانول إيدياكيز من أجل المشاركة في فترة الإعداد للموسم 2018-2019 الذي تألق فيه.

وفي ذلك الموسم، خاض سورو 29 مباراة منها 13 أساسيا وسجل هدفين.

وتوجه ريال سرقسطة بالشكر لريال مدريد على سماحه ببقاء اللاعب بين صفوف النادي الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

فقير لجماهير ليون: لن أنساكم أبدا

وجه اللاعب الفرنسي نبيل فقير الشكر لنادي أولمبيك ليون، الذي انضم إليه في سن مبكرة قبل أن يصبح نجما لكرة القدم الفرنسية، وودع مشجعي الفريق الذين طالما دعموه وساندوه، وأخبرهم أنه لن ينساهم أبدا.

ووقع فقير (26 عاما) على عقود انضمامه إلى صفوف بيتيس حتى العام 2023 ليغادر صفوف ليون الذي تدرب في صفوف ناشئيه قبل أن يلعب في صفوف الفريق الأول للمرة الأولى في 28 آب (أغسطس) 2013.

وقال اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية “أترك أولمبيك بكثير من الحب، إنه نادي المدينة التي ولدت فيها، والنادي الذي تربيت فيه” ووجه الشكر لـ”المدربين والمعدين البدنيين والإداريين” وخاصة رئيس النادي جان ميشيل أولاس.

وتمنى فقير لزملائه “إخوانه” في فريق ليون “الأفضل” في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية.

يذكر أن بيتيس سيدفع اجمالي 19.75 مليون يورو إضافة للمتغيرات التي تصل بحد أقصى إلى 10 ملايين يورو، بحسب ما كشف النادي الفرنسي، الذي سيتحصل على 20% من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

بايرن يواصل ملاحقته ساني

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني مفاوضاته بشكل رسمي مع مسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل حسم التعاقد مع ليروي ساني قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري، اجتمع مع مسؤولي السيتيزنز في الساعات الماضية، من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وكشفت الصحيفة عن استعداد بايرن لمنح الدولي الألماني راتب أسبوعي، تبلغ قيمته 200 ألف جنيه إسترليني، حال توقيعه على عقود انتقاله للنادي البافاري.

ويسعى بايرن لتعويض رحيل الثنائي المخضرم فرانك ريبيري وآريين روبن بنهاية الموسم الماضي، حيث لم ينجح النادي حتى الآن في جلب أي صفقة هجومية بارزة.

وزاد بيب غوارديولا، مدرب مان سيتي، الغموض حول مستقبل ساني، صاحب الـ23 عامًا، بعدما ألقى الكرة في ملعبه، مؤكدًا أن القرار ليس في يديه، بل يعود للاعب.

وكشف المدرب الإسباني أيضًا عن تقدم ناديه بعرض لتمديد عقد ساني، إلا أن اللاعب لم يوافق حتى الآن على التوقيع على العقد الجديد.

وعبر نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، مؤخرًا عن أمله في ظفر ناديه بالصفقة، التي وصفها بالحلم، مشيرا إلى علم الجميع برغبة النادي في التعاقد مع ساني.

يوفنتوس يرفض الاستغناء عن ديميرال

ذكر تقرير صحفي أن نادي يوفنتوس الإيطالي رفض تلبية طلب نظيره ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نادي ميلان في التعاقد مع التركي ميريح ديميرال، المدافع المنضم هذا الصيف ليوفنتوس قادما من ساسولو، لتدعيم صفوف الروسونيري قبل بداية الموسم الجديد.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” إن يوفنتوس يرفض بيع مدافعه التركي ميريح ديميرال لصالح ميلان هذا الصيف.

ونوه أن ميلان يعمل على تعزيز دفاع الروسونيري بصفقات جديدة في ظل إصابة ماتيا كالدارا.

وأضاف الموقع أن ديميرال يعد هدفًا أساسيا لمسؤولي ميلان، إلا أن يوفنتوس أعلن أن اللاعب ليس للبيع.

ولفت إلى أنه مع استمرار ديميرال، فإن يوفي قد يكون منفتحا أمام فكرة بيع روجاني، لا سيما وأنه سيجد صعوبة في المشاركة خصوصا بعد وصول ماتياس دي ليخت.

نجيي من مرسيليا إلى دينامو موسكو

أعلن نادي دينامو موسكو الروسي لكرة القدم أول من أمس ضم المهاجم الكاميروني كلينتون نجيي الذي لم يعد ضمن خطط مرسيليا الفرنسي.

وكتب النادي الروسي في حسابه على موقع تويتر “كلينتون نجيي في دينامو!! وقع مهاجم منتخب الكاميرون عقدا مع نادينا لأربع سنوات”.

واضاف النادي ان اللاعب سيحمل الرقم 9 لكنه لم يفصح عن تفاصيل الصفقة.

ونشأ نجيي البالغ 25 عاما مع ليون الفرنسي حيث سجل له 7 أهداف في 30 مباراة، ثم انضم إلى مرسيليا بعد مشوار غير ناجح مع توتنهام الانجليزي، حيث عكرت مسيرته الاصابات وانتهت بعد 14 مباراة فقط مع الفريق اللندني.

واشارت تقارير صحافية إلى ان قيمة انتقال نجيي، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كاس افريقيا 2017، بلغت 5,5 ملايين يورو.

ولم ينجح نجيي القادم إلى الفريق المتوسطي العام 2016 في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية، فسجل 3 أهداف في 17 مباراة في الدوري الفرنسي.

الغرافة يتعاقد رسميا مع خوخي بوعلام

أعلن الغرافة القطري لكرة القدم أول من الخميس تعاقده مع المدافع الدولي خوخي بوعلام لأربعة مواسم، فيما احتج فريقه السابق السد على الصفقة مؤكدا تمسكه بحقه القانوني في لاعبه.

وذكر الغرافة عبر حسابه الرسمي في تويتر “رسميا الغرافة يوقع مع خوخي بوعلام 4 مواسم”، ورد السد بتغريدة جاء فيها “رسميا تؤكد إدارة نادي السد فيما يخص اللاعب خوخي بوعلام تمسكها بحقها القانوني في اللاعب وفق القوانين واللوائح التي يشرعها وينظمها الإتحاد القطري لكرة القدم، وقد قامت إدارة النادي بالخطوات القانونية اللازمة التي تحفظ حق النادي في اللاعب”.

وحسب المادة الثانية من التعميم الذي اصدره الاتحاد القطري لكرة القدم في 2 كانون الثاني (يناير) 2018 فإنه “إذا عُرض على اللاعب الحد الأقصى أي 40 مرة ضعف راتبه من قبل ناديه الحالي كمقدم لعقد عمل جديد، فإن هذا النادي لديه الحق في الاحتفاظ باللاعب وبالتالي ليس بإمكان اللاعب التسجيل مع أي ناد آخر”.

ويضيف التعميم “وبغض النظر عما سبق، فإن اللاعب في حال تقديمه لمبررات كافية إلى اللجان المختصة في الاتحاد القطري لكرة القدم، فإنه من الممكن أن يتم اعفاؤه من التزام تجديد تعاقده، والبقاء مع ناديه الحالي بموجب قرار تتخذه اللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك بعد الاطلاع على تفاصيل كل حالة على حده”.

ويعد انضمام خوخي للغرافة صاحب المركز السابع في الدوري الموسم الماضي، الصفقة الأكبر والأهم على مستوى المحترفين القطريين حتى الآن، كونه أبرز مدافع قطري، كما انه تألق بشكل كبير الموسم المنتهي سواء مع السد حيث ساهم في فوزه بلقب الدوري بعد غياب 6 مواسم، وأيضا في فوز المنتخب القطري بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه وكان من افضل مدافعي البطولة بشكل عام.

وبدأ بوعلام، الجزائري الاصل (29 سنة)، بدأ مشواره مع العربي خلال الفترة من 2009 إلى 2017 لكن لم يحقق معه أي لقب أو إنجاز، ثم انتقل إلى السد 2017 وساهم في تتويجه ببطولتي كأس الامير وكأس قطر في العام ذاته، والدوري 2019، وتأهل معه إلى نصف مسابقة دوري ابطال آسيا 2018.

وسيغيب خوخي عن المواجهة المرتقبة التي تجمع السد مع الدحيل في 6 و13 آب (أغسطس) المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وساهم بوعلام مع المنتخب القطري في الفوز ببطولة غرب اسيا بالدوحة 2013 بعد ان لعب مهاجما وفاز بلقب الهداف برصيد 5 اهداف، وكأس الخليج الثانية والعشرين بالسعودية 2014، وكأس آسيا بالامارات 2019.

يذكر أن انتقالات القطريين التي بدأت 9 تموز (يوليو) الحالي شهدت أهم صفقتين حتي الآن بجانب صفقة خوخي، وهما انتقال الدولي عبد العزيز حاتم لاعب الغرافة وصاحب هدف الفوز على كوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس اسيا بالامارات إلى صفوف الريان، وخلفان ابراهيم افضل لاعب في آسيا 2006 من الريان إلى العربي. -(وكالات)