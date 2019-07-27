طوكيو – قاد كارليس بيريز فريقه برشلونة للتتويج بكأس راكوتين الودية بعدما حقق فوزا مريحا على فيسل كوبي الياباني بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت تجدد اللقاء بين أندريس إنييستا وزملائه السابقين في البرسا.

وفي هذا اللقاء الذي اقيم اليوم السبت بمدينة “كوبي” غربي اليابان أمام ما يقرب من 26 ألف متفرج، سجل بيريز ثنائية برشلونة في الدقيقتين (59) و(86) ليمنح الفوز لفريقه.

🎞 RESUMEN

Vissel Kobe 🆚 Barça

⚽ Carles Pérez (x2)

🏆 #RakutenCup

🔵🔴 pic.twitter.com/XMldLidsJ3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 27, 2019

وتألق إنييستا صاحب الـ (35 عاما) في أول مواجهة أمام فريقه السابق الذي لعب بين صفوفه طوال مسيرته قبل الانتقال للنادي الياباني، في حين برز أداء الفرنسي عثمان ديمبيلي بين صفوف “البلاوغرانا”.

كما شارك في المباراة أيضا لاعبا برشلونة سابقا وفيسيل كوبي حاليا، كل من ديفيد فيا وسيرجي سامبر اللذان انضما للفريق الياباني هذا الموسم من الدوري الممتاز بالبلد الآسيوي، الذي بدأ في كانون ثان/ يناير الماضي. (إفي)