برشلونة يواجه العام الجديد بشهر مكتظ بالمباريات

برشلونة – يواجه برشلونة في الشهر الأول من العام 2021 جدول مباريات مكتظ سيشمل مواجهات في ثلاث بطولات مختلفة (الدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني) ما سيجعله يخوض ما بين سبع وتسع مباريات رسمية.

وسيستهل البرسا كانون الثاني (يناير) الحالي بثلاث زيارات في الليجا، أولها أويسكا يوم الأحد، ثم أثلتيك بلباو الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية، وبعدها غرناطة في التاسع من الشهر الحالي.

Packed schedule to open 2021 💪🟦🟥 pic.twitter.com/iY91iNgjkm — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 1, 2021

وبعد هذه المباريات الثلاث، سيواجه برشلونة ريال سوسييداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في 13 كانون الثاني (يناير) الحالي بمدينة قرطبة (جنوب)، وحال فاز الفريق الكتالوني، سيخوض النهائي في مالاجا يوم 17 من نفس الشهر أمام ريال مدريد أو أثلتيك بلباو.

وبعد كأس السوبر، سيبدأ برشلونة طريقه في بطولة كأس ملك إسبانيا، ومن المرجح أن يكون ذلك في 20 يناير (لم يتم تأكيد التاريخ بعد) ضد منافس ستحدده القرعة.

وفي يومي 24 و 31 كانون الثاني (يناير) الحالي سيخوض برشلونة مباراتين في الدوري، الأولى على ملعب إلتشي والثانية أمام أثلتيك بلباو في كامب نو، كل هذا قبل شهر فبراير الذي سيواجه في البلاوجرانا موعدا هاما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان. – (إفي)