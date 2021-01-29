آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

برشلونة يواجه غرناطة وريال بيتيس أمام أتلتيك في ربع نهائي الكأس – فيديو

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – أسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا التي أجريت الجمعة عن مواجهة غرناطة أمام برشلونة، وريال بيتيس أمام اتلتيك بلباو.

وسيخوض البرسا، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس (30)، أخرها في 2018، ثالث دور إقصائي له في هذه النسخة بعدما تغلب بصعوبة في المرحلتين السابقتين على كورنيلا ورايو فايكانو.

أما ليفانتي فسيواجه فياريال، في حين سيصطدم ألميريا بإشبيلية.

وبذلك، سيكون ألميريا هو الفريق الوحيد من دوري الدرجة الثانية بهذه المرحلة التي ستكون عبارة عن مباراة واحدة، وستقام المباريات أيام 2 و3 و4 فبراير/شباط القادم. – (إفي)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock