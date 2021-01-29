برشلونة يواجه غرناطة وريال بيتيس أمام أتلتيك في ربع نهائي الكأس – فيديو

مدريد – أسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا التي أجريت الجمعة عن مواجهة غرناطة أمام برشلونة، وريال بيتيس أمام اتلتيك بلباو.

وسيخوض البرسا، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس (30)، أخرها في 2018، ثالث دور إقصائي له في هذه النسخة بعدما تغلب بصعوبة في المرحلتين السابقتين على كورنيلا ورايو فايكانو.

🔴 EN DIRECTO | Sorteo de los cuartos de final de la #CopaDelRey. ⚽ Eliminatorias a partido único. 🗓️ Los partidos se celebrarán los días 2, 3 y 4 de febrero.#LaCopaMola🏆 https://t.co/vvrJVQYVna — RFEF (@rfef) January 29, 2021

أما ليفانتي فسيواجه فياريال، في حين سيصطدم ألميريا بإشبيلية.

وبذلك، سيكون ألميريا هو الفريق الوحيد من دوري الدرجة الثانية بهذه المرحلة التي ستكون عبارة عن مباراة واحدة، وستقام المباريات أيام 2 و3 و4 فبراير/شباط القادم. – (إفي)