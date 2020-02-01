برشلونة يواصل استعداداته لمواجهة ليفانتي – فيديو

برشلونة – قاد المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتيين جلسة مران السبت غاب عنها لاعبه التشيلي أرتورو فيدال الذي قام بتدريبات خاصة، وذلك قبل يوم من استضافة ليفانتي على ملعب كامب نو في ختام الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبشكل جزئي، شارك في المران الجماعي اليوم الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي بات في المرحلة الأخيرة من عملية تعافيه من إصابة بالفخذ الأيمن.

وفي غياب فيدال إلى جانب الحارس البرازيلي نوربرتو مورارا ‘نيتو’ والأوروجوائي لويس سواريز، استعان مدرب البرسا في المران بلاعبي الرديف، إنياكي بينيا ورونالد أراوخو ومونتشو وسافييرو وراي ماناج وريكي بويج وأليكس كولادو وأنسو فاتي. -(افي)