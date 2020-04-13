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برشلونة يوزّع مواداً صحية تبرعت بها شركة “تينسنت” الصينية

منذ ساعة واحدة

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برشلونة – توصلت مؤسسة برشلونة إلى اتفاق مع شركة “تينسنت” الصينية الدولية مالكة اكبر موقع الكتروني على الانترنت في البلد الأسيوي لتوزيع مواد وأجهزة صحية في اقليم كتالونيا تبرعت بها هذه الشركة لمكافحة الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي الإسباني في بيان أن مؤسسة برشلونة ستقوم بادارة وتوزيع المواد الصحية التي ترغب مؤسسة “تينسنت” الخيرية بها في المساعدة في تعويض نقص المواد الطبية في المستشفيات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسلمت الأحد أول دفعة مكونة من 15 ألف قطعة من معدات وقاية فردية ستوزع عبر مؤسسة النادي الإسباني في مستشفيات مختلفة.

وتعد هذا أول دفعة ضمن سلسلة شحنات تعهدت الشركة الصينية بالتبرع بها بقيمة 100 مليون دولار بهدف المساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووصلت هذه الشحنة بالتنسيق مع شركة “مينيكليب” لالعاب الفيديو التي تملكها “تينسنت”، بينما ستقوم شركة “سيفيتو” للوجستيات المرتبطة ببرشلونة بنقل المواد الصحية إلى المراكز الطبية المختلفة في اقليم كتالونيا. (إفي)

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