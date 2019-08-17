برشلونة – أعلن نادي برشلونة السبت أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي اضطر لمغادرة مباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو، أمس الجمعة، في انطلاقة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، يعاني من إصابة في الساق اليمنى.

وأوضح النادي في بيان أن الفحوصات التي أجراها اللاعب صباح السبت، أكدت معاناته من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، ولم يحدد الجهاز الطبي المدة التي سيغيبها سواريز.

[ÚLTIMA HORA] Las pruebas realizadas esta mañana a @LuisSuarez9 han confirmado que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. La evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/FB443MmjsB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2019

وكان سواريز قد اضطر لمغادرة المباراة التي اقيمت على ملعب (سان ماميس) للإصابة عند الدقيقة 37، ليحل رافينيا مكانه، في اللقاء الذي انتهى بخسارة “حامل اللقب” برشلونة بهدف نظيف سجله المهاجم المخضرم أدوريز.

وقبل معرفة طبيعة إصابة سواريز، قام المدير الفني لمنتخب أوروغواي، أوسكار واشنطن تاباريز، الليلة الماضية باستدعاء لاعب برشلونة لخوض وديتي الفريق أمام كوستاريكا والولايات المتحدة في 6 و10 أيلول (سبتمبر) المقبل على الترتيب. (إفي)