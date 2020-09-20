برشلونة يُعلن إصابة مارتن برايثوايت في عضلات الفخذ

برشلونة – أعلن نادي برشلونة الأحد عن تعرض مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت لإصابة في عضلات الفخذ اليسري، دون تحديد المدة المحتملة لتعافيه.

ولم يشارك برايثوايت (29 عاما) مساء السبت في المباراة الأخيرة للبرسا أمام إلتشي في كأس جوان جامبر، التي انتهت بفوز البلاوجرانا بهدف نظيف من توقيع الفرنسي انطوان جريزمان.

❗ COMUNICADO MÉDICO

▶ @MartinBraith, con una lesión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo 🔗 Los detalles: https://t.co/Pr5a7jcSsi pic.twitter.com/TNS0Zmf4pf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 20, 2020

ويمكن أن يظل المهاجم الدولي، الذي تلقى عروضا من أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، في صفوف برشلونة حال تم التخلي عن الأوروغوياني لويس سواريز.

يشار إلى أن برايثوايت قد انضم إلى برشلونة قادما من ليجانيس في فبراير/شباط الماضي مقابل 18 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2024 بعد استغلال النادي الكتالوني لبند يسمح له بضم لاعب في حالة تأكد إصابة لاعبيه لفترة طويلة. (إفي)