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برشلونة يُعلن إصابة مارتن برايثوايت في عضلات الفخذ

منذ 17 دقيقة

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برشلونة – أعلن نادي برشلونة الأحد عن تعرض مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت لإصابة في عضلات الفخذ اليسري، دون تحديد المدة المحتملة لتعافيه.

ولم يشارك برايثوايت (29 عاما) مساء السبت في المباراة الأخيرة للبرسا أمام إلتشي في كأس جوان جامبر، التي انتهت بفوز البلاوجرانا بهدف نظيف من توقيع الفرنسي انطوان جريزمان.

ويمكن أن يظل المهاجم الدولي، الذي تلقى عروضا من أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، في صفوف برشلونة حال تم التخلي عن الأوروغوياني لويس سواريز.

يشار إلى أن برايثوايت قد انضم إلى برشلونة قادما من ليجانيس في فبراير/شباط الماضي مقابل 18 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2024 بعد استغلال النادي الكتالوني لبند يسمح له بضم لاعب في حالة تأكد إصابة لاعبيه لفترة طويلة. (إفي)

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