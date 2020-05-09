برشلونة يُعلن إصابة مدافعه الفرنسي أومتيتي خلال التدريبات

برشلونة – أعلن نادي برشلونة السبت إصابة مدافعه الفرنسي صامويل اومتيتي خلال مران الفريق الثاني بعد عودة التدريبات عقب 56 يوما من التوقف بسبب إجراءات العزل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الجهاز الطبي للبرسا أن أومتيتي يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى.

ولليوم الثاني على التوالي، واصل برشلونة التدريبات الفردية في مدينته الرياضية بمشاركة 18 من لاعبي الفريق الأول، إلى جانب لاعبي الرديف إينياكي بينيا ورونالد أراوخو ومونشو رودريجيز وريكي بويج وأليكس كويادو وأنسو فاتي.

[❗ÚLTIMA HORA] Umtiti tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad para los próximos entrenamientos. pic.twitter.com/Dau4lFReXk — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 9, 2020

واتباعا للبروتوكول الصحي الصادر عن الدوري الإسباني لكرة القدم، وصل للاعبون إلى المدينة الرياضية تدريجيا وهم يرتدون ملابس التدريب كي لا يضطروا لمشاركة غرف تغيير الملابس، وتوزعوا على ثلاثة ملاعب تدريب، مع الحفاظ على المسافة الآمنة فيما بينهم طوال فترة المران.

وسيأخذ لاعبو الفريق الكتالوني الأحد يوم راحة، وسيعودون للمران في المدينة الرياضية صباح الاثنين. (إفي)