برشلونة يُعلن تفاصيل اصابة سيميدو

مدريد – أصيب الظهير الايمن البرتغالي لنادي برشلونة الاسباني نيلسون سيميدو في ربلة الساق، وسيغيب عن الملاعب لمدة 5 اسابيع كما اعلن النادي الكتالوني اليوم الاحد.

وتعرض سيميدو للاصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على سلتا فيغو 4-1 السبت على ملعب (كامب نو) بعد مرور 20 دقيقة ليخرج ويحل بدلا منه سيرخيو بوسكيتس.

واصدر برشلونة بيانا رسميا اشار فيه الى ان: “الفحوصات التي خضع لها اللاعب نلسون سيميدو اثبتت معاناته من تمزق في ربلة الساق اليسرى، فترة غيابه عن الملاعب تقدر بحوالي 5 اسابيع”.

ومن المتوقع ان يوكل المدرب ارنستو فالفيردي مهمة شغل مركز الظهير الايمن الى روبرتو سيرجي، الذي لعب على الجبهة اليمنى في خط الوسط ضد سلتا فيغو. (أ ف ب)