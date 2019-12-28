مدريد – أعار برشلونة الاسباني لاعب وسطه الشاب كارليس الينا الى نادي ريال بيتيس حتى نهاية الموسم كما اعلن الناديان، اليوم السبت.

وقال الفريق الكاتالوني على موقعه الرسمي: “توصل برشلونة وبيتيس الى اتفاق لانتقال كارليس الينا، سيتكفل ريال بيتيس بدفع اجر اللاعب، لا يتضمن امكانية شراء اللاعب بشكل نهائي”.

والينا (21 عاما) هو احد خريجي اكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لبرشلونة ويبلغ الحادية والعشرين من عمره ويدافع عن الوان منتخب اسبانيا لهذه الفئة العمرية، خاض 39 مباراة في صفوف الفريق الاول لبرشلونة بينها خمس مباريات هذا الموسم، ويحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر في الدوري الاسباني مع 23 نقطة. (أ ف ب)