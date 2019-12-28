آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

رسميا.. برشلونة يُعير الشاب كارليس الينا الى ريال بيتيس

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – أعار برشلونة الاسباني لاعب وسطه الشاب كارليس الينا الى نادي ريال بيتيس حتى نهاية الموسم كما اعلن الناديان، اليوم السبت.

وقال الفريق الكاتالوني على موقعه الرسمي: “توصل برشلونة وبيتيس الى اتفاق لانتقال كارليس الينا، سيتكفل ريال بيتيس بدفع اجر اللاعب، لا يتضمن امكانية شراء اللاعب بشكل نهائي”.

والينا (21 عاما) هو احد خريجي اكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لبرشلونة ويبلغ الحادية والعشرين من عمره ويدافع عن الوان منتخب اسبانيا لهذه الفئة العمرية، خاض 39 مباراة في صفوف الفريق الاول لبرشلونة بينها خمس مباريات هذا الموسم، ويحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر في الدوري الاسباني مع 23 نقطة. (أ ف ب)

الوسوم

مقالات ذات صلة

الأولمبي يواصل تدريباته.. والعموري بديلا لعمر هاني

منذ ساعتين

المحترف النحاس يُشارك “يد السلط” أمام العربي اليوم

منذ 3 ساعات

العوضات بعد إقالته: كنت أتمنى إفراحهم بالتأهل الآسيوي

منذ 4 ساعات

كريستيانو رونالدو يكشف عن مستقبله بعد اعتزاله اللعب

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock