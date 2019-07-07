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برشلونة يُقدّم حارسه الجديد “نيتو” الثلاثاء

منذ ساعتين

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برشلونة – يقدم نادي برشلونة الإسباني بعد يوم غد الثلاثاء، الحارس البرازيلي نوربيرتو مورارا “نيتو”، ثاني صفقات “البلاوغرانا” للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يصل نيتو إلى ملعب “كامب نو” يوم غد الإثنين، حيث سيخضع إلى جلسة تصوير، على أن تُستكمل مراسم تقديمه الثلاثاء.

ويعد نيتو (29 عاماً)، ثاني صفقة يبرمها برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي بعد ضم الهولندي فرينكي دي يونج القادم من أياكس أمستردام ، حيث ضم برشلونة نيتو من فالنسيا بموجب عقد يمتد 4 مواسم مقابل 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كمتغيرات.

وجاء الإعلان عن صفقة نيتو بعد يوم واحد من انتقال الهولندي ياسبر سيليسين من البرسا إلى “الخفافيش”، كما تقدر صفقة سيليسين بـ35 مليون يورو، وهي نفس قيمة “نيتو” مع إضافة المتغيرات. (إفي)

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