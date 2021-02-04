بريطانيا: 4 آلاف سلالة من كورونا موجودة حول العالم

لندن- قال وزير الدولة البريطاني، نديم زهاوي، المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، إن هناك نحو 4 آلاف سلالة من فيروس كورونا حول العالم.

وأضاف زهاوي، لشبكة سكاي الإخبارية البريطانية، اليوم الخميس، أن مختبرات تسلسل الجينوم في المملكة المتحدة هم رواد العالم في اكتشاف السلالات، التي يوجد منها الآن 4 آلاف على مستوى العالم.

وأوضح أن لدى بريطانيا نحو 50 بالمئة من تسلسل الجينوم في العالم، و”نحتفظ بمكتبة تضم جميع السلالات لنكون مستعدين للتعامل، سواء في الخريف أو ما بعد ذلك، مع أي تحد قد يمثله الفيروس وإنتاج اللقاح التالي”.

وأكد الوزير البريطاني أن جميع الشركات المصنعة للقاحات مثل (فايزر- بايونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترازينيكا وغيرها) تخطط لتعديل اللقاحات لتصبح أكثر فعالية في التعامل مع هذا العدد الكبير من السلالات.

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