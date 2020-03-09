برعاية الأميرة بسمة بنت طلال.. بدء فعاليات الدورة الثامنة لأسبوع فيلم المرأة

عمان – الغد – انطلقت برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمس الأحد، فعاليات الدورة الثامنة لأسبوع فيلم المرأة التي تستمر حتى الثالث عشر من الشهر الحالي.

وتأتي الدورة التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وشبكة نساء الأقليمية، احتفالا باليوم العالمي للمرأة تحت شعار “أنا جيل المساواة: إدراك حقوق المرأة”، والذي يتوافق مع الذكرى السنوية الـ25 لخطة عمل بكين التي أقرها المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في العاصمة الصينية عام 1995، كأفضل الخطط تقدما في العالم على طريق تمكين المرأة والفتيات.

وفي كلمة متلفزة، خلال الاطلاق الذي جرى في مركز الحسين الثقافي بعمان، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أكدت سمو الأميرة بسمة، أهمية الأثر الذي يمكن أن تحدثه الاعمال الفنية في معالجة القضايا الاجتماعية على اختلافها، بما فيها قضايا المرأة.

وعبرت سموها عن الاعتزاز بكل الإنجازات التي تحققت للمرأة في العالم منذ مؤتمر بكين، مؤكدة أن الكثير من العمل ما زال أمامنا لخدمة المرأة، وصولاً إلى مستقبل متساو لجميع النساء، في ظل الأرقام العالمية حول غياب المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.

كما أشادت سموها، بالشعار العام لحملة الأمم المتحدة للنساء الجديدة متعددة الأجيال “المساواة بين الأجيال”، والتركيز في اطاره على أهمية نشاط ومشاركة الشباب والحوار بين الأجيال باعتباره احد التحديات العالمية.

وقالت “منذ تأسيس صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وأنا فخورة جداً بأن أكون سفيرة للنوايا الحسنة، للعمل من أجل تقدم المرأة في مختلف أنحاء العالم”، مؤكدة سموها الالتزام بالعمل لخدمة قضايا المرأة.

بدوره، أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة في كلمة له خلال الإطلاق، إلى أنّ الحكومة وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، اتخذت قرارات مهمة في إطار دعمها وتعزيز مشاركتها في المجتمع، من ضمنها إقرار الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة للأعوام 2020 – 2025 والتي تمّ إعدادها بالتنسيق والتعاون بين اللّجنة الوطنيّة لشؤون المرأة واللجنة الوزاريّة لتمكين المرأة.

كما لفت إلى قرار مجلس الوزراء السير بإجراءات وضع إطار قانوني للجنة الوطنيّة لشؤون المرأة، بهدف مأسسة عملها وتعزيز دورها في خدمة قضايا المرأة، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وهنّأ العضايلة في ختام مداخلته المرأة الأردنية بهذه المناسبة، قائلاً: “أحيي النساء الأردنيات الرائدات اللواتي لهن بصمات في الأردن وخارجه”، مثنياً على دور الهيئة الملكية للأفلام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأمانة عمان الكبرى لتنظيم الدورة الثامنة لأسبوع فيلم المرأة.

ومن جانبه، أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، زياد شيخ ، ان النساء الأردنيات ما زلن مستمرات في تحقيق تقدم مُذهل في مجال حقوق المرأة والقيادة، وانهن مصدر حقيقي للإلهام والصدارة في مواجهة التحديات الناشئة.

وقال “في اليوم العالمي للمرأة، نحشد جهود الشباب لتعزيز تمكين المرأة في مجتمعاتهم، نحو مستقبل واعد و أكثر مساواة و عدالة للجميع”.

وعلى هامش إطلاق أسبوع فيلم المرأة، كرم الوزير العضايلة عددا من الشباب المشاركين والفائزين في المسابقة الإعلامية “جيل المساواة” التي نظمتها هيئة الامم المتحدة للمرأة والهيئة الملكية للأفلام على منصات التواصل الاجتماعي.

كما شهدت الفعالية، حوار شارك فيه سيدات أردنيات ناشطات في مجال صناعة الأفلام ادارته المديرة الفنية لأسبوع فيلم المرأة غادة سابا.

ويتيح أسبوع فيلم المرأة، منذ إطلاقه عام 2012، فرصة فريدة من نوعها للمجتمع الاردني للاطلاع والتأمل في قضايا المرأة من خلال عمل صانعي الافلام المحليين و الدوليين.

ويتضمن أسبوع فيلم المرأة في الاردن لهذا العام، عرضا لقصص تمثل ما يزيد على 14 دولة، بدعم من عدد من السفارات في الاردن، والمجلس الثقافي البريطاني، ومعهد سرفانتيس ومؤسسة كوريا.

ويقام العرض العام للأفلام في مسرح الرينبو بدءا من يوم غد الاثنين، الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء، إضافة إلى تنظيم عروض خاصة خلال الاسبوع في كلية الخوارزمي التقنية الجامعية، ومراكز المجتمع في الطيبة/ الكرك، وفي الواحات التابعة لهيئة الامم المتحدة للمرأة في مخيمي الزعتري والازرق.