برغبة من برشلونة أوباميانج قريب من العودة للدوري الإنجليزي

يقترب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم فريق برشلونة الإسباني، من العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح أوباميانج في موقف صعب بعد استقدام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني الذي انضم حديثًا من بايرن ميونخ الألماني.

وحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن أوباميانج يرغب في الاستمرار ضمن صفوف فريق برشلونة الإسباني وعدم الرحيل.

وعلى الرغم من رغبته الشديدة في الاستمرار مع برشلونة، إلا أنه قد يغير رأيه في هذا الأمر في ظل وجود اهتمام كبير من جانب تشيلسي بالتعاقد مع وسط تأكده من كونه سيلعب دور البديل لصالح ليفاندوفسكي.

ويرغب تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مهاجم صريح، كما أن النادي مستعد لتقديم عرض مميز لصالح الجابوني، من أجل الحصول على خدماته وسط اهتمام توماس توخيل بهذه الصفقة

ويرى برشلونة خلال الوقت الحالي احتمالية الاستغناء عن أوباميانج من أجل توفير الأموال للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويأتي انفتاح برشلونة حول بيع أوباميانج لصالح تشيلسي في ظل رفض الهولندي فرينكي دي يونج لاعب الفريق الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.