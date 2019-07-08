برقاوي شريك مسؤول لمكاتب “EY” في الأردن

عمّان – الغد – أعلنت شركة إرنست ويونغ (EY) عن تعيين وضاح برقاوي في منصبه الجديد الشريك المسؤول لمكاتب EY في الأردن والعراق وسورية وفلسطين وليبيا خلفا لبشر إبراهيم بكر. وقال وضاح برقاوي، الشريك المسؤول لمنطقة المشرق العربي والعراق وليبيا لدى”:EY أفخر بأن أتولى مهمة قيادة وتوسيع قدرات وخدمات EY في خمس أسواق ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال استراتيجيتنا الطموحة للنمو وسجل إنجازاتنا الاستثنائية عبر القطاعات الرئيسية، سنواصل في EY تقديم أفضل الحلول المتطورة للعملاء، أينما كان موقعهم، من أجل المساهمة في تعزيز أعمالهم وتنمية اقتصاداتهم المحلية”.

وتعد ‎EY شركة رائدة عالميا في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية. وتساعد الخدمات التي نقدمها لعملائنا في شتى المجالات على زيادة الثقة في أسواق المال والمساهمة في بناء الاقتصادات حول العالم. ويمتاز موظفونا حول العالم بأنهم متضامنون من خلال قيمنا المشتركة والتزامنا الثابت بالجودة وأن نحدث التغيير للأفضل من خلال مساعدة موظفينا وعملائنا والمجتمع لتحقيق النمو المستدام والابتكار والتميز. ونحن نسعى جاهدين لبناء عالم أفضل للعمل في المجالات التي تتصل بعملنا ومعرفتنا وخبراتنا.