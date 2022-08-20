برقاوي يتحدى إعاقته العقلية وينطلق ليثبت ذاته بسوق العمل

ربى الرياحي

عمان – على أعتاب الحياة الجديدة؛ يقف خالد برقاوي (20 عاما) متسلحا بالأمل والإرادة، ليثبت كل يوم أن الإعاقة لا تلغي النجاح، رغم كل المعوقات.

هو يرى أنه لا بد من التغيير وكسر حاجز النمطية، وعدم تحجيم إمكانات فئة تسعى للأفضل في كل شيء، وكل ما تريده أن تأخذ حقوقها كما هي بعيدا عن الشفقة أو التمييز.

إعاقته العقلية البسيطة لم تحرمه من أن يلتحق بسوق العمل وأن تكون له وظيفة مناسبة يستطيع من خلالها تأمين أبسط احتياجاته من دون الحاجة لأحد. خالد وبمساعدة من حوله تمكن من تخطي عقبات كثيرة والوصول إلى منطقة أكثر أمانا فيها يستطيع أن ينجح ويكون واثقا من نفسه قويا مستقلا.

عمله في أحد مطاعم الوجبات السريعة اليوم هو أكبر دليل على أن هذه الفرصة بالنسبة له طوق نجاة وسببا في سعادته واستقراره.

تقول والدته سناء العمري إن فرحتهم بولادة خالد كانت كبيرة جدا لكونه الابن البكر، كان الأمر طبيعيا في البداية لم يكن هناك ما يثير الشكوك أو المخاوف لكن بمرور الوقت لاحظوا أن خالد لا يتكلم لذا لم يكن أمامهم حل سوى أن يعرضوه على أطباء مختصين لمعرفة السبب. التشخيص كما تبين الأم هو طيف توحد أو إعاقة عقلية بسيطة وهذا بالطبع تسبب في تأخر النطق عنده فكان من الضروري إلحاقه بمراكز خاصة بالنطق، محاولين جميعا أن يتماسكوا ويتأقلموا مع الوضع الجديد.

خالد حظي باهتمام كبير منذ أن كان صغيرا، عائلته الصغيرة وحتى أقاربه أحبوه ولم يشعروه أبدا بأنه مختلف أو لديه أي مشكلة. وقوفهم معه ومساندتهم له وإعطاؤه المساحة ليفرض شخصيته ويثبت أنه جدير بالاحترام، كل ذلك كان مهما ليتخطى الصعوبات التي يضعها المجتمع في طريقه.

أما عن دراسته، فتلفت الأم إلى أن قرارها هي وزوجها بتسجيله في مدرسة حكومية كان من باب أن يندمج مع أقرانه ويستفيد أيضا، موضحة بأن عدد المدارس والجمعيات التي تعنى بهذه الفئة محدودة، فقد اضطروا في بادئ الأمر إلى إلحاقه بواحدة من المدارس الخاصة بحثا عن الاهتمام والمساواة رغم أن ذلك قد يكون في بعض الأحيان عبئا إضافيا ثقيلا يلقى على عاتق الأهل.

تعلم خالد أثناء تلك الفترة أشياء كثيرة فكان من الطبيعي أن تتطور شخصيته ويصبح أكثر اعتمادا على نفسه هو وبرغم كل الصعوبات استطاع أن يتكلم ويكون أقدر على التواصل مع محيطه. وتشير الأم إلى أن وجودهم في إربد هو أحد الأسباب التي جعلت الحياة أصعب، لأن الخدمات المتعلقة بذوي الإعاقة لا تقارن بالعاصمة عمان والاهتمام بهذه الفئة قليل جدا، لذا كانت التحديات أكبر.

خوفهم على خالد دفعهم كعائلة إلى نقله من المدرسة إلى مركز تابع للتنمية الاجتماعية لتدريب المهن فقد أدركوا جيدا أن ابنهم بحاجة لحرفة يستند عليها وتجعله شخصا فعالا ومنتجا قريب من الناس. هناك استطاع خالد أن يدخل عالم الخياطة ومن ثم انتقل إلى الحلاقة وتعلم بعض الأساسيات وحاول أن يملأ وقت فراغه ويكون مسؤولا عن نفسه.

لكن الحياة فرص حسب رأي الأم، فهناك أمور تحدث وذلك بفضل الله أولا وبفضل أشخاص يؤمنون بإنسانيتهم لأقصى حد ويعرفون جيدا أن الحياة للجميع وأن هناك من هو بحاجة فقط ليد خيرة محبة تمسك به وتمنحه الفرصة لإثبات نفسه. وهذا تماما ما فعلته جمعية “سنا” فمن خلال دورها الاجتماعي والإنساني تسعى لتأمين أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة وخاصة متلازمة داون بوظائف مناسبة تتيح لهم الاندماج في المجتمع والاعتماد على النفس، وإعطاءهم المجال لكي يكونوا جزءا من المجتمع فخالد واحد من كثيرين كان له نصيب من جهودهم المبذولة في سبيل إنصاف هذه الفئة.

اليوم خالد وبعد حصوله على وظيفة في أحد المطاعم أصبح أكثر هدوءا وطمأنينة، وأيضا نجح في تكوين بعض العلاقات الجديدة لكونه شخصا ملتزما يحب عمله ويقدره وهذا بالطبع أساسه الشعور بالتقبل والاحترام من قبل المسؤولين والموظفين في المطعم.

وعن الدور المهم الذي لعبه المدرب تقول الأم جمعية سنا تهتم وتتابع أدق التفاصيل، لذلك هي تحرص على دعمهم نفسيا وتقريبهم من المجتمع والتعرف على قدراتهم من خلال تخصيص مدرب لكل شخص يرافقه أثناء فترة دوامه وذلك لوقت محدد حتى يتأكد من ارتياح كل طرف للآخر وأن الظروف تقريبا كلها مهيأة للشخص من ذوي الإعاقة ليستطيع العمل في بيئة آمنة تحترمه وقادرة على التفاهم معه.

وتوجه الأم رسالة لكل المجتمع مطالبة الجميع بتقديم الدعم الكافي للأشخاص من ذوي الإعاقة وفي شتى نواحي الحياة وأن تكون هناك مؤسسات وجمعيات أخرى تتقاسم مع جمعية سنا المسؤولية وتؤمن بحقوق هذه الفئة والعمل على تحصيلها قدر الإمكان.

كما تؤكد أهمية التربية والتخلص من آفة التنمر التي باتت متفشية في المجتمع، ومن هنا تكون الحاجة كبيرة لتصحيح صورة ذوي الإعاقة ومعرفتهم عن قرب ورؤيتهم على حقيقتهم كما هم. وأيضا تطالب الإعلام بأخذ دوره الصحيح من خلال تسليط الضوء على كل القضايا والتحديات التي تخص الأشخاص من ذوي الإعاقة لكسر الحواجز التي بنتها الأفكار المغلوطة عن هذه الفئة.