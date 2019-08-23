بركات وعبدالله تجتازان امتحانات الأكاديمية الدولية للجمباز

عمان- الغد – تمكنت كل من المهندسة سيمونا بركات، ولاعبة المننتخب الوطني للجمباز سابقا ريتا عبدالله، من إجتياز إختبارات الأكاديمية الدولية للجمباز الفني للسيدات/ المستوى الأول، وذلك خلال الدورة الأكاديمية التي عقدها الاتحاد الدولي للجمباز في القاهرة خلال الفترة ما بين 13-20 آب (أغسطس) الحالي، بإشراف خبراء من كادر الاتحاد الدولي وذلك

وذكرت أمينة سر اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي نهى حتر، التي أفادت بالخبر، أن سيمونا بركات تعمل مع الاتحاد الأردني للجمباز كمدرسة للأطفال للفئة العمرية ما بين 3-6 سنوات، كما تساهم في إعداد الكثير من العروض التي ينظمها اتحاد الجمباز في مناسبات محلية مختلفة، كما أن بركات هي حكم دولي سابق في رياضة الجمباز.

أما ريتا عبدالله، فهي لاعبة المنتخب الوطني لجمباز السيدات سابقا، ولاعبة ألعاب قوى سابقا، وحكم دولي في الجمباز، وإنضمت حديثا الى الكادر التدريبي للفئات العمرية في اتحاد الجمباز.

يذكر أن الأكاديمية الدولية للجمباز، والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة، تعقد دورات لمدربي الجمباز بفئاتهم المختلفة، وفِي مناطق متعددة من العالم، وبإشراف نخبة من الخبراء الدوليين في هذا المضنار، كما أن لدى الأكاديمية 3 مستويات، فيما بضم كادر اتحاد الجمباز الأردني مجموعة من المدربين الذين اجتازوا المستويات الثلاث من الأكاديمية.

ويحرص اتحاد الجمباز وبتوجيه من سمو الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة الإتحاد، على استكمال تأهيل جميع العاملين لديه من الأجهزة التدريبية لمختلف المنتخبات الوطنية، بغية الوصول الى أفضل المستويات الممكنة.