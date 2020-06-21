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بركان ميرابي يقذف رمادا على ارتفاع6 الآف متر في إندونيسيا (صور+فيديو)

منذ ساعة واحدة
من ثوران بركان ميرابي اليوم - ا ف ب
من ثوران بركان ميرابي اليوم - ا ف ب

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جاكرتا– ثار الأحد بركان ميرابي وهو من الأكثر نشاطا في العالم قاذفا سحبا من الرماد على ارتفاع ستة آلاف متر على ما أعلنت هيئة الجيولوجيا المحلية.

وثار البركان على دفعتين متتاليتين في غضون سبع دقائق على ما أوضح المصدر نفسه. ودعت السلطات المحلية السكان إلى إخلاء منطقة قطرها ثلاثة كيلومترات تقع شمال يوغياكارتا على جزيرة جاوا.

بركان ميرابي أثناء ثورانه- ا ف ب
بركان ميرابي أثناء ثورانه- ا ف ب
بركان ميرابي أثناء ثورانه- ا ف ب
بركان ميرابي أثناء ثورانه- ا ف ب
بركان ميرابي أثناء ثورانه- ا ف ب
بركان ميرابي أثناء ثورانه- ا ف ب

ولم تكشف الهيئة عن مستوى الإنذار المعلن بعد ثوران البركان إلا أنها حثت الطائرات التي تحلق في المنطقة على الحذر الشديد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السكان في بلدتي سليمان وكلاتين المجاورتين سمعوا دويا متكررا يتصاعد من البركان في فترة قبل الظهر.

وسبق للبركان أن ثار في آذار/مارس وأدى إلى إغلاق موقت لمطار سولو الدولي وهي مدينة تسمى أيضا سوراكارتا على بعد أربعين كيلومترا.

بركان ميرابي أثناء ثورانه- ا ف ب
بركان ميرابي أثناء ثورانه- ا ف ب

ويعود الثوران الكبير الأخير لبركان ميرابي إلى العام 2010 وقد قضى فيه أكثر من 300 شخص مع إجلاء أكثر من 280 ألفا من المقيمين في المنطقة.

وكان هذا الثوران الأقوى منذ ذلك المسجل في العام 1930 الذي أسفر عن نحو 1300 قتيل. وأدى ثوران البركان في العام 1994 إلى وقوع 60 ضحية.

وتضم إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا أكثر من 17 ألف جزيرة وحوالى 130 بركانا نشطا. وتقع على حزام النار في المحيط الهادئ حيث غالبا ما يؤدي الاحتكاك بين الطبقات التكتونية إلى زلازل وثوران براكين.(أ ف ب)

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