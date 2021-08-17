برلين تدعو حلف شمال الأطلسي إلى استخلاص العبر من الفشل في أفغانستان

برلين– دعت وزيرة الدفاع الألمانية انغريت كرامب-كارينباوبر حلف شمال الأطلسي الثلاثاء إلى استخلاص العبر من الفشل المسجل في أفغانستان حيث استعادت حركة طالبان السلطة.

وقالت الوزيرة في تصريح لمحطة “از دي أف”، “ثمة مواضيع كثيرة علينا أن نبحث فيها داخل حلف شمال الأطلسي” إثر سيطرة حركة طالبان المتطرفة على أفغانستان بعد وجود عسكري غربي في هذا البلد استمر 20 عاما.

وألمحت إلى أن الدول الأوروبية قد تضطر في المستقبل إلى تولي مهام كانت عائدة للولايات المتحدة.

وأضافت “وعلينا في ما بعد أن نعرف إن كنا مستعدين لتحمل العواقب واتخاذ التدابير التي كنا تركناها حتى الآن للأميركيين”.

ويعقد سفراء دول حلف شمال الأطلسي اجتماعا طارئا الثلاثاء للبحث في الوضع في أفغانستان حيث تحاول الدول الغربية تسريع عمليات إجلاء رعاياها.

ويعقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بعد ذلك مؤتمرا صحافيا.

وأتى استيلاء حركة طالبان على السلطة في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مطلع أيار/مايو سحب 9500 من جنودهما بينهم 2500 عسكري أميركي لا يزالون في أفغانستان.

وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اعتبرت أن قرار الانسحاب من أفغانستان اتخذ “لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية” الأميركية.-(ا ف ب)