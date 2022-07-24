برلين.. ملجأ لحماية 6 آلاف مشرد من موجة الحر

يعيش في برلين ما بين ألفين إلى ستة آلاف مشرد. وفي ظل طقس شديدة الحرارة، جرى تدشين برنامج لمساعدة المشردين في الشوارع خاصة وأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري مع درجات حرارة غير مسبوقة.

تخطت درجات الحرارة في العاصمة الألمانية برلين حاجز الـ 39 درجة مؤخرا، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى اتخاذ كافة التدابير لمواجهة الطقس الحار سواء باللجوء إلى أجهزة التكييف أو حتى المراوح الكهربائية. بيد أن المشردين في شوارع برلين أضحوا أمام خطر الإصابة بالإجهاد الحراري مع ارتفاع درجات الحرارة كحال ليليانا وصديقها إلياس وهما من بلغاريا.

يوفر الملجأ الذي يفتح أبوابه حتى الساعة الثامنة مساء، العون للمشردين خلال الصيف الحار مثل تخصيص أماكن للاستحمام أو النوم مما لاقى إشادة من المشردين. وقالت ليليانا إن الاستحمام بالماء البارد يعد أكثر شيء تحتاجه داخل المرفق، مضيفة “يمكننا أن نحصل على الطعام والشراب في الشوارع، لكن بدون استحمام أو نوم، تصبح الحياة صعبة في ظل هذا الطقس الحار”.

داخل الملجأ، يتم إعداد إعداد كل شيء لاستقبال المشردين بداية من الأطعمة والفاكهة وحتى الصناديق المليئة بزجاجات المياه البادرة، أما في الجزء الخلفي قيمكن العثور على قبعات وأغطية للنوم ومستلزمات النظافة الشخصية وملابس جديدة. ويحصل المشروع على التمويل من مجلس الشيوخ في برلين بما يصل إلى أكثر من مئة ألف يورو فيما يقف وراء البرنامج جمعية اجتماعية تُعرف بأسم إي بي برلين- براندنبورغ/ IB Berlin-Brandenburg بهدف مساعدة المشردين على تحمل الطقس الحار حتى ولو لساعات قليلة.

أما المبنى الخاص بالملجأ فيجرى استخدامه في الشتاء لمساعدة المشردين خاصة في الليل، بيد أن ارتفاع درجات الحرارة دفع الجمعية إلى الاستعانة به لمساعدة المشردين خلال الصيف الحار. من جانبه، قالت كاتيا كيبينغ، عضو مجلس الشيوخ في برلين، إنه يتعين زيادة التوعية داخل المجتمع حيال المخاطر التي تشكلها موجة الطقس الحار.

وأضافت السياسية اليسارية أن “الكثير من الناس في برلين يعرفون أرقام الخط الساخن الخاص بالاتصال عند رؤية شخص معرض للخطر بسبب الطقس شديد البرودة في الشتاء، لكنهم ليسوا على دراية عندما يتعلق الأمر بالصيف الحار”. وفيما كان يعد الطعام والشراب الذي سوف يقدم للمشردين، قال أحد المتطوعين ويدعى أرتور كايل إن البرنامج حصل على دعم قوي. وفي مقابلة مع DW، أضاف بأن “معظم الأشخاص الذين جاءوا هنا نعرفهم في السابق من خلال برامج المساعدات التي تقدم للمشردين خلال الشتاء. لقد انتشرت الأخبار بشأن تقديم مساعدات خلال الصيف الحار”.

بدورها، قالت جانيت ويرنر، المسؤولة في الجمعية التي تقف وراء البرنامج، إنه خلال الأيام الأولى من تدشين البرنامج كان “الكثير يأتي من أجل النوم نظرا لصعوبة ذلك في الخارج في ظل الطقس الحار”.

ولا تتوقف المساعدة على تقديم الطعام والشراب وإتاحة أماكن للنوم فقط، فهي تشمل أيضا تقديم مساعدات نصائح المشردين. وفي هذا السياق، قالت ويرنر “عندما يأتي الناس هنا بشكل متكرر يمكن فتح قنوات للحوار ومن ثم تنمو الثقة بينهم وبين الأخصائيين الاجتماعيين داخل المركز”.