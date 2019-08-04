“برميجياني فلورييه” تطلق ساعة المسافر الخاصة بميناء غيوشيه



دبي- تعد Toric Hémisphères Rétrograde ساعة المسافر الأساسية من دار الساعات “برميجياني فلورييه”. تحتوي الساعة على منطقتي توقيت، ولذلك فهي تسمح لأي موقعين بالاقتران والتصحيح لأقرب دقيقة. حتى أنها تسمح بإقران تلك الأماكن التي يوجد بها فارق توقيت يبلغ نصف ساعة أو ربع ساعة بأوقات ساعة كاملة من توقيت جرينتش. عقب النجاح الذي حققته Toric Hémisphères Rétrograde في مسابقة جنيف الكبرى للساعات الراقية Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2017 (حيث فازت الساعة بالجائزة الأولى في فئة “TRAVEL TIME”)، تقدم برميجياني فلورييه Parmigiani Fleurier نسخة جديدة من هذا الطراز بميناء غيوشيه إردوازي اللون.

وكانت قطعة مجددة هي التي ألهمت برميجياني فلورييه لإضافة تعقيد GMT إلى تشكيلتها. وتم تكليف ورش التجديد الخاصة ببرميجياني فلورييه بعمل ساعة جيب تحتوي على حركتين داخل علبة واحدة، كل منها تكون مسؤولة عن منطقتها الزمنية الخاصة. وقد أثار هذا رغبة في إنشاء ساعة تميزت بدقة العرض نفسها في مساحة مختزلة لعلبة الساعة الصغيرة جدًا لدرجة لا تجعلها تتسع لحركتين منفصلتين. توصل ميشال برميجياني إلى حل أنيق لهذا القيد من خلال بناء عيار واحد يتحكم في منطقتي توقيت، كل منهما تتميز بالدقة إلى أقرب دقيقة. كانت Tonda Hémisphères التي طرحتها برميجياني فلورييه في العام 2010 هي سابقة أولى في العالم. في العام 2017، توسّع العلامة هذه الحركة الاستثنائية إلى تشكيلة توريك، طرازها التأسيسي، لإضافة بُعد السفر إلى جمالياتها الأنيقة والخالدة.

عقرب غيلوشيه هو إحدى التقنيات الفنية، لا يتقنها كلياً سوى عدد قليل من الصانعين، تنحت فيها المادة لإنتاج نمط زخرفي متكرر. يستحضر النمط متحد المركز الذي يتم اختياره ترتيب المقاييس على مخروط صنوبري -أحد الأمثلة التي لا حصر لها على النسبة الذهبية في العالم الطبيعي.

تتوقف زخرفة غيوشيه لترك مساحة لمؤشر المنطقة الزمنية الثانية عند الساعة 12، ومؤشر النهار/الليل في منقطة التوقيت الرئيسية عند الساعة 6، وأخيرا نصف الدائرة الذي يعرض التاريخ الرجعي الذي يدور حول الحافة السفلية للميناء. على الرغم من ثراء عرض الميناء، إلا أن الساعة تحتفظ بعبق الأناقة والرقي بفضل ديكور غيوشيه الجزئي.