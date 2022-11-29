برناردو سيلفا: إذا تمكنا من تجنب البرازيل سيكون أفضل

لوسيل (قطر) – لم يخف برناردو سيلفا، لاعب منتخب البرتغال لكرة القدم، رغبة فريقه في تجنب الاصطدام بالبرازيل في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، في الوقت الذي اعتبر فيه أن “سيلساو أوروبا” قادر على المنافسة على اللقب.

وعقب الفوز على أوروجواي بثنائية نظيفة في ثاني جولات دور المجموعات، ومن ثم التأهل لدور الـ16، قال اللاعب البرتغالي إن “البرازيل منتخب عظيم، لكن المهم هو أننا تأهلنا وإذا تمكنا من تجنب الاصطدام بالبرازيل سيكون ذلك أفضل”.

وبفوزها على أوروجواي، رفعت البرتغال رصيدها إلى 6 نقاط بصدارة المجموعة الثامنة، لتحسم بذلك بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، وستسعى يوم الجمعة للحفاظ على صدارة المجموعة أمام كوريا الجنوبية في الجولة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات.

وأكد سيلفا “نحن لسنا مرشحين للفوز لكننا في المنافسة”، مشيرا إلى أنها “لم تكن مباراة سهلة. لقد لعبنا أمام فريق هجومي وتنافسي للغاية وقمنا بعمل جيد”.(إفي)