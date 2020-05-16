برنامجان مجانيان لتدريب خريجي الاتصالات على البرمجة

إبراهيم المبيضين

عمان – دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا الخريجين الأردنيين من تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المشاركة والتسجيل في برنامجين تدريبيين مجانيين بهدف اكتساب هؤلاء الخريجين مهارات التعامل مع احدث لغات البرمجة، اضافة الى تدريبيهم على المهارات الحياتية واللغة الانجليزية.

واوضحت الوزارة أن هذين البرنامجين هما برنامجان مجانيان ومكثفان يهدفان الى تأهيل الشباب المشاركة فيهما وتمكينهم للحصول على فرص عمل مستقبلية.

وعن أول برنامج قالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على شبكة فيسبوك الاجتماعية بانه “سينعقد بالتعاون مع مجموعة أكاديمية القصور للتعليم والتدريب، وحددت تاريخ السادس والعشرين من شهر أيار (مايو) الحالي موعدا نهائيا للتقدم والتسجيل”.

وبينت الوزارة ان البرنامج الجديد سيتضمن التدريب وتعليم الشباب على لغة البرمجة بايثون (Python)، كما سيتضمن تدريبا متخصصا على المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية التي تهم الخريج لدى انخراطه بسوق العمل.

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج التدريبي سيعقد لمدة أربعة أشهر وبواقع (240) ساعة تدريبية في مقر أكاديمية القصور في محافظة إربد شمال المملكة.

ودعت الوزارة الشباب خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقديم للمشاركة في البرنامج من خلال الرابط التالي:

http://forms.modee.gov.jo/Qtraining.

وأوضحت بأن شروط التقدم لهذا البرنامج التدريبي تشمل أن يكون تخصص الخريج من ضمن تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن يكون الخريج متفرغاً طول فترة التدريب لمدة أربعة أشهر، وأن يكون الخريج أردني الجنسية.

وعن البرنامج الثاني أعلنت الوزارة مؤخرا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن دعوة الخريجين من تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الباحثين عن فرصة عمل للتسجيل في البرنامج التدريبي المجاني المكثف (الدفعة الخامسة) الذي تعقده الوزارة بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، وبدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وحددت الوزارة تاريخ 18 من شهر أيار( مايو) الحالي موعدا نهائيا للتسجيل في البرنامج.

ودعت الوزارة الخريجين التقديم للبرنامج من خلال الرابط الإلكتروني: https://forms.gle/npoJ3LAyH3BHAX9J8

واوضحت أن البرنامج سيؤهل البرنامج الخريجين للحصول على فرص عمل، حيث سيعقد البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وبواقع (340) ساعة تدريبية في مقر جامعة الحسين التقنية في عمان.

وقالت “البرنامج سيتضمن البرنامج التدرب على أحدث لغات البرمجة، وتدريب متخصص على المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية التي تهم الخريج لدى انخراطه في سوق العمل”

وحددت الوزارة الشروط التالية للتقدم للبرنامج : ان يكون تخصص الخريج من ضمن تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن يكون خريجا من إحدى الجامعات الأردنية او إحدى الجامعات المعترف بها في الأردن، وأن يكون الخريج متفرغا طيلة فترة التدريب لمدة ثلاثة أشهر، وان لا يكون قد استفاد في السابق من مبادرات وبرامج التدريب التي عقدتها الوزارة أو برامج التدريب في جامعة الحسين التقنية، وان يكون الخريج أردني الجنسية، وان لا يكون للخريج رقم فعال في مؤسسة الضمان الاجتماعي.