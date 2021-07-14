برنامج “أردننا جنة” مستمر بعطلة العيد

عمان- قالت وزارة السياحة والآثار، إن برنامج “أردننا جنة” الذي يؤمن رحلات سياحية داخلية مدعومة من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 بالمئة من التكلفة الإجمالية، مستمر في تسيير الرحلات خلال عطلة عيد الأضحى، حيث تبدأ هذه الرحلات ثاني يوم العيد.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، المواطنين الى الاستفادة من العروض والأسعار التشجيعية التي يوفرها البرنامج، وزيارة الاماكن الاثرية والسياحية في جميع محافظات المملكة، مؤكدة حرصها على أن تتناسب تكلفة الرحلات التي تشمل النقل والمبيت في المخيمات والفنادق، ووجبات الطعام، مع موازنة العائلة الأردنية.

وبينت أنه يمكن الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات، وعمليات الحجز، من خلال تطبيق أردننا جنة “Jannah.jo” على الهواتف الذكية، لافتة الى أنه جرى تخصيص ارقام للاستفسارات 065008877 – 91040 واستقبال الملاحظات، وتهيئة ومعالجة مستوى الخدمات في المرافق لتكون في خدمة المواطن.

وأكدت الوزارة جاهزية المواقع السياحية والأثرية، لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك والاستمتاع بالأجواء السياحية العائلية التي تتميز بها المملكة.

واوضحت أنها اتخذت جملة من الإجراءات لتجهيز وتهيئة المواقع بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، حيث عملت ومن خلال كوادر دائرة الآثار بالتعقيم المستمر للمواقع السياحية الأثرية ومراكز الزوار والمتاحف وغرف بيع التذاكر.

وبينت أنه جرى تزويد المواقع الأثرية والسياحية كافة بمواد التعقيم اللازمة، وتزويدها بنشرات وملصقات توعوية وإرشادية للحماية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، وكذلك توزيع الكمامات والقفازات على الموظفين العاملين في مراكز الزوار والمواقع الأثرية وقياس درجات الحرارة لكل العاملين والزوار يومياً.

واشارت الوزارة الى أنه سيجري التأكيد على الزوار بالالتزام التام بجميع الضوابط الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار ومنها التباعد الاجتماعي للزائرين وارتداء الكمامات.

ولفتت الى أنها عملت على تكثيف جولاتها الميدانية والحملات التفتيشية مع الجهات المعنية، للتأكد من إجراءات الصحة والسلامة العامة المتبعة في المطاعم السياحية والمقاهي والمنشآت الفندقية، بموجب الدليل الارشادي والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

بترا