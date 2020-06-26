برنامج أردننا جنة يباشر أولى رحلاته بمشاركة 398 شخصا

عمان – اعلنت وزارة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة، ان 398 شخصا شاركوا في اولى رحلات برنامج “اردننا جنة” في موسمه الثاني تحت شعار “اردننا بخير” اليوم الجمعة وغدا السبت على متن حافلات سياحية انطلقت من المحافظات كافة باتجاه الجنوب.

وبينت الوزارة والهيئة في بيان صحفي اليوم الجمعة، ان 23 حافلة سياحية نقلت الدفعات الاولى من المشاركين في البرنامج من محافظات المملكة كافة الى الجنوب منطقة المثلث الذهبي “العقبة، البترا، ووادي رم”، بعد ان جرى إعادة تصميم البرنامج بالكامل بالاعتماد على المعايير الصحية التي وضعتها الوزارة مع جميع الشركاء ومركز إدارة الأزمات.

ويهدف برنامج ” أردننا جنة – اردننا بخير ” والذي يشتمل في موسمه الثاني على 52 وجهة ومسارا في مرحلته الاولى، إلى تنشيط السياحة الداخلية، بحيث يؤمن البرنامج نقلا مجانيا ودعما لكلف الطعام والشراب والإقامة بنسبة 40 بالمئة للمواطن الاردني، و20 بالمئة للعرب، ومجانية المواصلات للاجنبي في وجهات سياحية مميزة بغية إنعاش حركة السياحة الداخلية.

ويركز البرنامج على تشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في زيارة العشرات من الوجهات السياحية، في تجارب سياحية استثنائية، من خلال الاستفادة من الخدمات السياحية المميزة في هذه الوجهات، فضلا عن تمكين المجتمعات المحلية ومقدمي الخدمة من المشاركة الفعلية في صناعة السياحة المحلية، المؤدية في النتيجة لتحريك اقتصاد المجتمعات المحلية وزيادة دخول الأسر الاقتصادية، وخلق فرص عمل محلية مجدية.

وجرى تصميم البرنامج وفي المرحلة الأولى لسياحة اليوم الواحد ليشمل 52 وجهة سياحية من خلال تجارب منوعة تضمن تلبية اهتمامات وتوجهات كافة طيف المجتمع الأردني والمقيمين وضيوف الاردن لتعكس هوية المجتمعات المحلية لكل منطقة.

ويأتي انطلاق البرنامج الى محافظات الجنوب بالمرحلة الأولى، حيث سيجري اطلاق رحلات جديدة لإقليمي الوسط والشمال الاسبوع المقبل.

وأشارت الوزارة الى انه جرى في الموسم الثاني لبرنامج “اردننا جنة ” اشراك المكاتب السياحية وشركات الطيران المحلية وجمعية الإدلاء السياحيين وجمعية النقل السياحي والمطاعم السياحية، لتكون هذه المرة في شراكة حقيقة مع الوزارة والهيئة. وخصص البرنامج قافلة لكل وجة سياحية بسعة 75 بالمئة من حمولة القافلة لضمان عدم الازدحام في الموقع وذلك لتطبيق شروط السلامة العامة والحفاظ على صحة المشاركين، اضافة لمنح تنفيذ البرنامج أهمية ومتابعة مباشرة تتمثل بوجود دليل سياحي لكل حافلة، وموظفين من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، تكون مهمتهم تسهيل الوصول والإشراف على برنامج الرحلة.

ويشمل البرنامج هذا الموسم جميع من هم على الأرض الأردنية من مواطنين ومقيمين وضيوف الأردن للتمتع بسياحة داخلية تعتني بأعلى معايير المتابعة الصحية، حيث يتميز البرنامج بتنوّع الوجهات السياحية لتشمل رحلات السياحة الثقافية والسياحة الدينية، بالإضافة لشمول جميع أنماط السياحة التي تتوفر في مختلف المناطق السياحية والأثرية في المملكة.

واشترط البرنامج هذا الموسم تحميل تطبيق “أمان” لكافة مزودي الخدمات والتجارب السياحية وحتى المواطنين، ضمن شروط أهلية إدراج الموقع في البرنامج لتتم المتابعة بشكل دوري في حال ظهور حالات إصابة. وتعتزم وزارة السياحة والاثار عقد اجتماعات دورية توجيهية مع أصحاب المنشآت السياحية التي يتضمنها البرنامج، لالزامهم بشروط السلامة العامة والتقيد بالدليل الارشادي الذي عممته الوزارة، والتعميم عليهم بتقديم الخدمات السياحية للمشتركين وفق اعلى المستويات.

وعملت وزارة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة على تطوير المنصة الالكترونية الخاصة بالبرنامج لتدعم تخصيص الخيارات في البرامج، بحيث يكون باستطاعة المواطن تصميم رحلته حسب حاجاته ضمن الخيارات المتاحة في كل رحلة، وجرى إثراء وتطوير البرامج السياحية بناء على التغذية الراجعة الكترونياً من قبل المشاركين في البرنامج بموسمه الأول.

ولفتت الوزارة والهيئة الى أن برنامج “أردننا جنة – اردننا بخير ” المصمم للعائلة الأردنية والمقيمين، سيوفر خدمات الحجز، والدفع الإلكتروني من خلال تطبيق أردننا جنة Jannah.jo، للهواتف الذكية، وجرى تخصيص رقم للاستفسارات 91040 لاستقبال الملاحظات والاستفسارات، وتهيئة ومعالجة مستوى الخدمات في المرافق لتكون في خدمة المواطن.-(بترا)