برنامج أفلام “مساحة أنثوية: نساء رائدات” ينطلق اليوم

عمان – أطلق معهد ثربانتس (المركز الثقافي الإسباني) والسفارة الاسبانية في عمان مساء أمس، برنامج أفلام جديدا بعنوان “مساحة أنثوية: نساء رائدات”.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المعهد، تركز هذه الأفلام على النساء اللواتي ظهرن لأول مرة كمخرجات أفلام خلال خمسينيات إلى ثمانينيات القرن الماضي وأصبحن رائدات في تاريخ التصوير السينمائي الإسباني، حيث ستعرض ستة أفلام الأعمال والمقترحات الجمالية للنساء الرائدات بحيث يمثل كل فيلم صورة رائعة ونظرة خاصة نحو إسبانيا في تلك الحقبة. ويعرض البرنامج كاملاً على الموقع: https://vimeo.com/showcase/pionera.

وعرض أمس فيلم “سيغوندو لوبيث، المغامر الحضري” (للمخرجة آنا ماريسكال، 1953) على الرابط https://vimeo.com/504385989، فيما سيعرض في 12 آذار (مارس)، فيلم “القطة” (للمخرجة مارغاريتا أليكساندر، 1956) على الرابط https://vimeo.com/504494144.

وسيعرض في 16 آذار (مارس)، فيلم “جريمة كوينكا” (للمخرجة بيلار ميرو، 1979) على الرابط https://vimeo.com/504477502، كما سيعرض فيلم “استعراض ليلي” (للمخرجة خوسيفينا مولينا، 1981) في 19 آذار (مارس) على الرابط https://vimeo.com/504503829.

وسيعرض في 23 آذار (مارس)، فيلم “من بعده…: لا يمكن ترككم وحدكم” (للمخرجين ثيثيليا وخوسيه خوان بارتولومي، 1981) على الرابط https://vimeo.com/504508152.

وذكر البيان أن العروض ستختتم في 26 آذار (مارس) الحالي بفيلم “من بعده.. مقيد ومربوط بإحكام” (للمخرجين ثيثيليا وخوسيه خوان بارتولومي، 1981) على الرابط https://vimeo.com/504509864.

وبحسب البيان، فإن البرنامج سيكون متاحاً على قناة معهد ثربانتس على فيميو لمدة 48 ساعة اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم، مبينا أن الأفلام باللغة الإسبانية مع ترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية ولغات أخرى.-(بترا)

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