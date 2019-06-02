برنامج “أهل العون” علامة فارقة في سماء الاذاعات الاردنية

عمان-الغد- ما ان أطل علينا شهر رمضان المبارك حتى اعلنت اذاعة الأمن العام عبر دورتها البرامجية للشهر الفضيل عن مجموعة من البرنامج الرمضانية الهادفة ، كان ابرزها برنامج حمل مسمى “أهل العون ” البرنامج الذي بُث طيلة شهر رمضان بواقع حلقتين من كل اسبوع من اعداد وتقديم الرائد وصفي الدهني .

و لاقى ” أهل العون ” استحسان العديد من المتابعين والمستمعين واستطاع ان يصل ومن خلال مندوبي الاذاعة المنتشرين في كافة محافظات المملكة الى الاسر التي تعاني من فقرٍ مدقع وأوضاع مادية ضنكة والتحديات التي تواجهها ويُسلط الضوء عليها

الدُهني وباسلوبه المميز في عرض الحالات وتقديمها في قالبها الحقيقي البعيد عن التملق والتصنُع إستطاع أن يصل به الى قلوب عدد كبير من المحسنين واهل الخير الذين لم يتوانوا عن بذل اموالهم في سبيل تقديم الدعم لهذه الاسر المعوزة .

ويعتبر “اهل العون” سابقة تحسب لاذاعة الامن العام عن نظيراتها من الاذاعة المحلية في تقديم ، وعرض برامج تلامس احتياجات فئة من ابناء المجتمع الاردني، وما ان يطرح الدهني ويستعرض لمعاناة الحالة التي يستضيفها ويحاورها احد مندوبي الاذاعه حتى تتهافت الاتصالات من قبل المستمعين لتقديم يد العون لهذه الاسر في صورة ترسخ اللحمة ما بين ابناء المجتمع الاردني وتُعزز قيم التراحم والتكافل الاجتماعي .

وقدمت اذاعة الامن العام في برنامج “أهل العون” تجربة ناجحة في دعم العمل الانساني خلال مسيرتها الاعلامية ، مقدمةً فكرة ناجعة خلقت مناخاً صالحاً لتكوين شراكات مستقبلية بين الخطاب الاعلامي والعمل الانساني الذي حثت عليه مديرية الامن العام ، والذي جاء وليداً لمبادرة “الجسد الواحد” التي اطلقها مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود حاملاً اسمى قيم العمل الانساني .

ولازلت اذاعة الامن العام تخطوا خطوات واثقة في فضاء الاعلام الاردني المسموع مقدمةً محتوى اعلامي هادف ورسالة نوعيّة مميزة ، ومعززة لدور الاعلام المحلي ، ما جعل منها محط اهتمام عديد المستمعين .