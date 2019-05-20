برنامج الأردن مع “صندوق النقد” يمتد إلى آذار 2020

سماح بيبرس

عمان – في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي مؤخرا إكمال المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني، أكد الصندوق في تقريره بأنه سيصار إلى قيام الحكومة بإرسال خطاب نوايا إلى النقد الدولي.

وعلى ضوء تلك المعطيات، فإنه سيتم تمديد البرنامج الحالي برنامج “التسهيل الصندوق الممدد (EFF)” ، إلى آذار (مارس) 2020، والذي تضمن موافقة المجلس التنفيذي على طلب تقدمت به الحكومة باستثناء ببعض معايير الالتزام ومنها شرط الاحتياطي الأجنبي.

وبموجب انهاء المراجعة الثانية، يصل مجموع ما حصلت عليه المملكة من صندوق النقد 309 ملايين دولار.

وأكد التقرير أنّ المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب الأردن بالتنازل عن “عدم مراعاة معيار الأداء على صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني (CBJ)”، وتمديد الترتيب حتى آذار (مارس) 2020 ، وإعادة تحديد قيمة هذا الشرط.

وجاء في التقرير أنّ العجز في الحساب الجاري (باستثناء المنح) انخفض 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ؛ بسبب ازدهار السياحة، وزيادة الصادرات إلى العراق والولايات المتحدة، وتراجع المستوردات من غير الطاقة. ومع ذلك ، فإنّ عجز الحساب الجاري ما يزال كبيرا، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات القطاع الخاص.

وذكرت الوثيقة أنّه في 24 أب (أغسطس) 2016، وافق المجلس التنفيذي على اتفاق مع الأردن مدته 3 سنوات بمبلغ يعادل 514.65 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 723 مليون دولار أو 150 %)، من حصة الأردن لدعم برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي في البلاد. والذي يهدف أي هذا البرنامج إلى تعزيز تقليص خفض الدين العام تدريجيا والإصلاحات الهيكلية الواسعة لتعزيز الظروف لتحقيق نمو أكثر شمولا اجتماعيا.

وأشاد التقرير بدور الجهات الحكومية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على سياسة نقدية حكيمة ، وضمان وجود نظام مالي سليم. خصوصا أن الأردن يواجه اليوم بيئة مليئة بالتحديات – بما في ذلك النمو الاقتصادي المنخفض والبطالة المرتفعة والديون العامة المرتفعة ، مع التأكيد على “أهمية التنفيذ السريع للسياسات والإصلاحات لجلب الدين العام إلى مسار هبوطي، وتعزيز الاستثمار والإنتاجية ، وتعزيز النمو الشامل”.

واعتبر الصندوق أنّ مبادرة لندن الأخيرة أنّها “جاءت في أوانها”، وأظهرت تصميم المجتمع الدولي على دعم الأردن المستمر. حيث أنّ مساعدة المانحين المستمرة هي “المفتاح لمساعدة الأردن على مواجهة أزمة اللاجئين ودعم سياسة السلطات وجهود الإصلاح”.

وأكد على ضرورة أن تستمر السلطات في طريق الاصلاح المالي التدريجي والمطرد، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات الحماية الاجتماعية. على الرغم من تأخر عدد من الإصلاحات المالية الرئيسية .

وفي هذا السياق، اعتبر أن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل مشجعة وستكون أساسية في مساعدة الأردن على تأمين إطار مالي أكثر مستدام، مؤكدا على ضرورة “التنفيذ الصارم” للقانون الجديد ، و”اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الإدارة الضريبية والحد من التهرب الضريبي”.

وأكد أنّ هذه الإصلاحات ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والخارجي، ووضع المالية العامة على أساس سليم، وتقليل المخاطر على القدرة على تحمل الديون.

وأكد الصندوق على أنّ السياسة النقدية المتبعة في الأردن مناسبة، ويجب على السلطات أن تظل مستعدة لتعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لمواصلة الحفاظ على معدل احتياطي كاف، وأشار إلى أنّه ما تزال البنوك سليمة وذات رأس مال جيد، والخطوات المتخذة لتحسين الرقابة والإشراف على القطاع المالي مرحب بها.

وقال الصندوق إنّ سن إصلاحات طويلة الأمد لتعزيز النمو أمر مشجع، بما في ذلك قانون الاعسار المالي، وقانون عمليات التفتيش على الأعمال. جنبا إلى جنب مع الإصلاحات من أجل تعزيز مرونة سوق العمل ، وخاصة للشباب والنساء ،داعيا إلى أن تستمر هذه الجهود ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تحسين ظروف سوق العمل وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

كما أوصى الصندوق بضرورة إعطاء الأولوية لتدابير خفض تكاليف الأعمال وزيادة فرص العمل، واعادة هيكلة شركة الكهرباء لتقليل تكاليف الكهرباء المرتفعة.

وأشار الصندوق في تقريره إلى أنّه بعد الانتهاء من المراجعة الأولى، حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في “بيئة صعبة للغاية”، حيث نجا من سلسلة من الصدمات الشديدة والمستمرة، بما في ذلك النزاعات الإقليمية، وعدم اليقين المحلي، واستضافة اللاجئين السوريين، واضطراب أسواق التصدير، وارتفاع تكاليف الاقتراض.