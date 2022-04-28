برنامج التصليح الذاتي لهواتف آيفون.. من آبل

أعلنت شركة أبل عن إطلاق برنامج التصليح الذاتي لهواتف آيفون الذي تحدثت عنه العام الماضي، حيث سيسمح لمستخدمي هواتف آيفون 12 وآيفون 13 وكذلك الجيل الثالث من هاتف آيفون SE بإجراء تصليحات معينة لهواتفهم في منزلهم دون الحاجة لإرساله إلى التصليح.

وانطلقت هذه الخدمة في الولايات المتحدة فقط، لكن هناك خططاً لإطلاقها في أوروبا في وقت لاحق من العام الحالي، وفقاً لما قاله موقع Mac Rumors.

وقالت أبل إن كتيبات التصليح الأصلية وقطع الغيار والأدوات الخاصة بـ”أبل” ستكون متوفرة في متجر جديد للتصليح الذاتي، وسيحصل الزبائن في المتجر على أكثر من 200 قطعة وأداة تصليح.

وفي البداية، سيحتوي المتجر على أدوات لآيفون 12 وآيفون 13 وآيفون SE الجيل الثالث فقط.

وأكدت أبل أنها تخطط لتوسيع المتجر بأدوات وكتيبات وقطع غيار لحواسب ماك ومعالجات أبل في وقت لاحق من هذا العام.

ولإجراء التصليح، يحتاج الزبائن أولاً إلى الاطلاع على كتيب التصليح الخاص بمنتجهم والتصليح المحدد المتوفر على موقع الدعم الخاص بالشركة.

وسيستطيع المستخدم بعد ذلك طلب القطع والأدوات اللازمة من متجر التصليح الذاتي والبدء بتصليح جهازه.

وتخضع جميع الأدوات والقطع المقدمة في المتجر لاختبار مطول من أجل ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والموثوقية حسبما قالت أبل.

ويتوجب على الزبائن طلب القطع اللازمة للتصليح، وستقدم أبل عدة بقيمة 49 دولاراً تحتوي على جميع الأدوات الأساسية المطلوبة لإجراء عمليات التصليح للزبائن.

وستكون العدة المستأجرة متاحة للزبائن لمدة أسبوع واحد قبل أن يضطروا إلى إرجاعها إلى أبل، علماً بأن شحنها مجاني.

ويقدم خيار الاستئجار هذا مرونة للزبائن الذين قد لا يرغبون بامتلاك الأدوات وشرائها بالكامل لاستخدامها في التصليح لمرة واحدة.

ويشكل البرنامج جزءاً من مساعي أبل لتوسيع الحصول على التصليح وفقاً للشركة.

وتحذر أبل من أن الغالبية العظمى من الزبائن ينبغي أن يزوروا مزود خدمة تصليح احترافي مثل متجر أبل، وذلك لضمان تصليح أجهزتهم بأمان وموثوقية.

ووسعت أبل خلال السنوات الثلاث الماضية شبكة التصليح لديها، والتي تشمل 3000 مزود خدمة تصليح مستقل وأكثر من 5000 مزود تصليح معتمد حول العالم.