برنامج “القافلة الخضراء” بدعم من “بنك الأردن”

عمان- انطلاقاً من إيمان بنك الأردن بأهمية دعم الأنشطة التي تُعنى بالتنمية المستدامة وبخاصة “المجال البيئي”، وبهدف تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة، وذلك من خلال مد يد العون للمزارعين غير القادرين على زراعة أراضيهم لتوفير مصدر دخل كريم لهم ولعائلاتهم، قام البنك وعلى مدار 6 أعوام بتقديم الدعم لبرنامج “القافلة الخضراء”، وهو أحد برامج الجمعية العربية لحماية الطبيعة.

وبموجب هذا الدعم، تم مؤخراً استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج للعام الحالي، وذلك من خلال زراعة 300 شجرة حمضيات في منطقة الأغوار الوسطىأول من أمس بمشاركة فريق من موظفي البنك. ومن الجدير ذكره بأن بنك الأردن، ومن خلال دعمه برنامج “القافلة الخضراء”، يسعى إلى غرس حب الأرض والوطن لدى موظفي البنك ودمجهم في العملين التطوعي والاجتماعي.